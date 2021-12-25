-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا تفاعل محرز بعد إعلان بلماضي عن قائمة “الكان”

سليم.ع
  • 1327
  • 0
هكذا تفاعل محرز بعد إعلان بلماضي عن قائمة “الكان”

أبدى قائد المنتخب الوطني رياض محرز، تحمسه الكبير بعدما كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ونشر نجم مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي في “فايسبوك”، صورة له وهو يحمل مجسم كأس أمم إفريقيا 2019 التي توّج بها “الخضر” في النسخة الماضية.

وكتب محرز: “عن قريب إن شاء الله”، وأرفق عبارته بعلم الجزائر وأمامه وقلب أخضر.

ومن المحتمل أن يغيب رياض محرز عن الأيام الأولى من تربص “الخضر” في قطر، الذي ينطلق الاثنين، وهذا بعد طلب منتدى الدوريات العالمية، المقدم إلى “الفيفا”، والذي أكد فيه عدم السماح للاعبين الأفارقة الالتحاق بتربصات منتخباتهم قبل الثالث من جانفي المقبل.

مقالات ذات صلة
ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم ريان آيت نوري

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم ريان آيت نوري

عرض مغري لبلايلي واللاعب يصّر على أوروبا

عرض مغري لبلايلي واللاعب يصّر على أوروبا

رئيس “الفيفا”: الجزائر أوّل بلد يُحرز كأس العرب

رئيس “الفيفا”: الجزائر أوّل بلد يُحرز كأس العرب

تربص “الخضر” ينطلق الاثنين بالدوحة.. وهذا هو مخطط الرحلة 

تربص “الخضر” ينطلق الاثنين بالدوحة.. وهذا هو مخطط الرحلة 

خليلوزيتش بِجرأة: في المغرب لا يُحبّون ربط اسم الجزائر بِالانتصارات

خليلوزيتش بِجرأة: في المغرب لا يُحبّون ربط اسم الجزائر بِالانتصارات

أزمة جديدة تهدد “كأس الأمم الإفريقية 2021”

أزمة جديدة تهدد “كأس الأمم الإفريقية 2021”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد