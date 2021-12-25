هكذا تفاعل محرز بعد إعلان بلماضي عن قائمة “الكان”

أبدى قائد المنتخب الوطني رياض محرز، تحمسه الكبير بعدما كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ونشر نجم مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي في “فايسبوك”، صورة له وهو يحمل مجسم كأس أمم إفريقيا 2019 التي توّج بها “الخضر” في النسخة الماضية.

وكتب محرز: “عن قريب إن شاء الله”، وأرفق عبارته بعلم الجزائر وأمامه وقلب أخضر.

ومن المحتمل أن يغيب رياض محرز عن الأيام الأولى من تربص “الخضر” في قطر، الذي ينطلق الاثنين، وهذا بعد طلب منتدى الدوريات العالمية، المقدم إلى “الفيفا”، والذي أكد فيه عدم السماح للاعبين الأفارقة الالتحاق بتربصات منتخباتهم قبل الثالث من جانفي المقبل.