هكذا تفاعل نشطاء مع حمل تايلور وهذا ما قالته بن قنة لمحرز!

حظي خبر حمل عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد زوجة نجم الخضر رياض محرز بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلانها عنه.

وقالت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة عبر حسابها على فيسبوك: “قائد الخضر رياض محرز ينتظر مولوده الأول من تايلور”.

وأضافت: “ابن البط عوّام يا رياض.. نريد من يرث منك سحر اللعب الكروي”.

وتداول نشطاء صور تايلور بملابس السباحة وبيدها سونار الحمل لافتين إلى أن بطنها لا تزال مسطحة، وقالت الكثيرات إن بطنهن بارزة على الخواء أكثر من بطنها وهي حامل.

وذهب البعض لأبعد من ذلك وأكدوا بأن الجنين ذكر، وتمنوا أن يصبح لاعب كرة قدم مثل والده.

ولأن تايلور أعلنت عن حملها مبكرا، سخر البعض من النساء اللواتي يخفين ذلك وكأنهن سينجبن المهدي المنتظر.

يذكر أن زوجة محرز نشرت صورا جديدة وهي تحمل سونار الحمل والفرحة بادية عليها، وكانت قد أكدت في فيديو سابق بأن زواجها مع محرز تم منذ مدة عن طريق الفاتحة وتم ترسيمه منذ شهر في دبي.

زوجة محرز تفاجئ متابعيها وتعلن حملها بصورة من المالديف

وكانت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، قد فاجأت متابعيها الأحد 6 فيفري، بنشرصورة من المالديف عبر حسابها على إنستغرام توحي بحملها.

واستعرضت تايلور حملها بملابس السباحة في إحدى شواطئ المالديف الساحرة وهي تحمل سونار الحمل وإلى جانبها محرز مشيرا لبطنها البارزة قليلا.

وكتبت معلقة على الصورة: “حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي”.

وشارك محرز، هو الآخر نفس الصورة عبر حسابه على إنستغرام، مشيرا إلى أنه ينتظر مولودا من تايلور، علما أن لديه ابنتين من زوجته الهندية ريتا جوهال، التي انفصل عنها بعد زواج دام 6 سنوات.

يذكر أن محرز وتايلور أعلنا عن خطوبتهما في جويلية 2021، حيث أهداها خاتما تفوق قيمته الـ7 ملايير سنتيم، كما اشترى لها العام الماضي منزلا في مدينة مانشستر البريطانية، بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي.

وفي السادس من جانفي 2022 كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير حصري لها، أن محرز، عقد قرانه على خطيبته تايلور، في إمارة دبي، في حفل زفاف سّري ضم عددا محدودا من أفراد العائلتين وأصدقاء مقربين جدّا، ووفق تعاليم الدين الإسلامي.