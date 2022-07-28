هكذا تميز بين عدوى “أوميكرون” وأمراض الصيف

أكد دكتور روسي، مختص في الأمراض المعدية، أنه يمكن الإصابة صيفا بعدوى فيروسات مختلفة، كاشفا عن طريقة للتمييز بين الإصابة بمتحور “أوميكرون” وعدوى الفيروسات الأخرى.

وأشار الطبيب يفغيني تيماكوف في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن تجمع الناس في مكان واحد يشكل أرضية صالحة لانتشار العدوى. لذلك يلاحظ تفشي الأمراض الفيروسية.

وأوضح الدكتور قائلا “تنتشر في الصيف أمراض كثيرة، مثل أمراض الأمعاء الفيروسية-الفيروس المعوي، الفيروس العجلي وغيرها. فإذا ظهرت أعراض الإصابة على شكل غثيان وتقيؤ واضطراب البراز وحمى، فمن المرجح أنها عدوى فيروسية معوية. ولكن إذا ظهرت بالإضافة إلى ذلك التهابات في الحلق وسعال وعطس، فمن المرجح أن الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

ويضيف، إن تحديد الإصابة بالفيروس التاجي المستجد بصورة نهائية ومؤكدة يمكن فقط بإجراء اختبار PCR.