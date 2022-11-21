هكذا توفّرت المواد واسعة الاستهلاك واختفت المضاربة

مليون و773 ألف تدخل رقابي في 2022

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أن مصالحه في إطار قانون محاربة المضاربة غير المشروعة، سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 أكثر من 85 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية، تم خلالها تحرير 171 جنحة مع تقديم 148 مخالف أمام الجهات القضائية.

وأوضح لوحايدية خلال نزوله ضيفا على “فوروم الأولى”، الإثنين، أن “الوفرة التي نشهدها من السلع على مستوى الأسواق راجعة إلى العمل التنسيقي الحكومي والعمل التحسيسي الذي أعطى ثماره في الفترة الأخيرة بعد أن تزايد الطلب على بعض المواد الغذائية”.

كما أضاف “أن العمل الكبير الذي يقوم به أعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية في إطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ساهم أيضا في وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وحجز ما يفوق 373 ألف لتر من مادة الزيت وقرابة 900 طن من مادة الموز و3600 طن من مادة السميد، الدقيق، الفارينة، السكر، الحليب والعجائن”.

في سياق متصل، أشار لوحايدية أيضا إلى أن “حصيلة الرقابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 سجلت أكثر من مليون و773 ألف تدخل نتج عنها معاينة 171 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 146 ألف محضر متابعات قضائية”.

ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل كشف لوحايدية أن “العمل الرقابي في الميدان سيتواصل من خلال إعداد برنامج خاص قبل وبعد مواقيت الإفطار لضمان سلامة المنتوجات ووفرتها ولحماية المستهلك من جميع أشكال الغش”.

من جانبه، أكد مدير ضبط الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمدر مقراني أن “مصالحه تسهر دوما على تأطير عمليات تموين السوق بمختلف المواد الفلاحية والغذائية”.

كما أشار في هذا الصدد أنه “تم اتخاذ العديد من الإجراءات من خلال رقمنة عملية التحكم في السوق عبر إعداد العديد من المنصات الرقمية الخاصة لمختلف المنتوجات”.

كما أردف، قائلا إنه “تم إعادة النظر جذريا بالتنسيق مع قطاع الفلاحة في خريطة التوزيع” وإن “مجهودات السلطات العمومية في مكافحة كل أشكال الغش الذي طال العديد من المواد أبرزها مادة الحليب التي كانت توجه إلى استعمالات أخرى”.

وخلال تدخله أشار مقراني أن “التدابير الردعية سمحت بوفرة منتوج الحليب مجددا وكذلك باقي المنتوجات الأخرى وهي العملية التي ستبقى مستمرة إلى غاية الحد نهائيا من كل أشكال الغش والمضاربة مع التنسيق مع كل القطاعات من أجل توفير ديمومة التموين المنتظم لمختلف المواد على مستوى كل الأسواق”.

في سياق متصل، ثمن مدير ضبط الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات، المجهودات التي تبذلها السلطات لتوفير السلع المدعمة، كما أشاد بعملية الرقمنة التي تعرفها شباكات التوزيع التي سمحت بوضع بطاقية وطنية لكل المنتجين للمواد الأساسية لا سيما المدعمة منها”.