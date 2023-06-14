هكذا حاولت شبكة الجزائر ـ إسطنبول تهريب “الدوفيز” والذهب في الطائرة

الجمارك تُحبط العملية بعد تواطؤ عون أمن بالمطار

أحبطت مصالح الجمارك عملية كبرى لتهريب 159 ألف أورو و97 ألف دولار و3150 جنيه إسترليني وقرابة 4 كيلوغرام من الذهب، دبّرتها شبكة خاصة عبر رحلة الجزائر إسطنبول في الطائرة، بتواطؤ عون أمن بالمطار.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية بمفتشية الأقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-خارجية، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، من حجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تمثلت في 159 ألف و150 أورو و97 ألف و750 دولار و3150 جنيه استرليني.

كما تمكنت، في نفس العملية، من حجر كمية معتبرة من الذهب قدرت بـ3820 غرام و900 ملغ، وتم التدخّل على إثر تفتيش طائرة كانت على وشك الإقلاع وإنزال جميع المسافرين الذين كانوا على متنها.

وطبق المصادر نفسها، فإن التحريات الأولية لمصالح الجمارك الجزائرية أفضت إلى تواطؤ أحد أعوان الأمن العاملين بالمطار، ولا يزال التحقيق متواصلا لتفكيك الشبكة التي تنشط عبر خط “الجزائر-إسطنبول”.

حسب بيان الجمارك، تؤكد العملية النوعية التجنّد التام والجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية، للتصدي لكافة أشكال الجرائم العابرة للحدود لاسيما تلك التي تمس الاقتصاد الوطني.