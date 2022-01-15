هكذا حاول محقق أمني مزيف اختطاف محام بوهران

محكمة وهران أدانته بخمس سنوات حبسا

طوت محكمة فلاوسن بوهران، الأسبوع الماضي، قضية منتحل هوية محقق في جهاز أمني، التي تأجلت عدة مرات، بتسليطها عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بحق هذا الأخير من مواليد 1980، لمتابعته بتهم خطيرة تتعلق بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة انتحال الصفة ومحاولة اختطاف الأستاذ الجامعي المحامي “ب ع”، أثناء إشرافه على فرع السلطة المستقلة للانتخابات في وهران.

وبحسب الوقائع الجزائية، فإن المتهم الأربعيني الموقوف، دوخ العديد من الأحزاب السياسية في وهران بانتحاله صفة محقق أمني في مجموعة درك وهران وأنه ينتمي إلى جهاز أمني، زعم أن له حق التدقيق في ملفات المرشحين وما ما يدور في الساحة السياسية، هذا الأخير، اقتحم بتاريخ 28/02/2021، مبنى فرع السلطة المستقلة للانتخابات في حي الصديقية بمدينة وهران، في محاولة لإقناع رئيسها السابق الضحية “ب ع”، بمرافقته إلى مبنى فصيلة التحري والبحث، على أساس أنه من فرقة التحري وأن المحامي مطلوب للتحقيق، ملتمسا منه المرافقة الطوعية دون اللجوء إلى الاقتياد، بسبب شهرة الأستاذ ومكانته كرئيس فرع السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محاولا إيهام الضحية بأن هناك حكما قضائيا غيابيا صدر عن مجلس قضاء وهران يقضي بحبسه لمدة 5 سنوات، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل الضحية، الذي أكد للمتهم أنه لن يخضع لطلبه وسيتقدم بنفسه إلى مجموعة الدرك للاستفسار عن هذا الطارئ، كونه لم يسبق له أن خضع إلى جلسة محاكمة في قضية ما، وهو ما فندته المجموعة الإقليمية لدرك وهران بخصوص ورود متابعة أو صدور حكم قضائي غيابي ضده، الأمر الذي استدعى تقييد شكوى بحق منتحل الصفة .

وأفصحت الأبحاث عن كون المحقق الأمني المزيف، سبق أن هاتف كاتبة المحامي الضحية وكان يتردد تكراراً على مسكنه بحي المقري، ليتم توقيف المتهم في ظرف قياسي فور تحديد أوصافه. وبعد تعميق التحقيق، تأكد أن المحقق المزيف، أوقع عدة محامين وكتاب محامين وضحايا في جمعيات خاصة في شراكه وأنه هددهم بالاختطاف في حال عدم الإذعان لطلباته .حري بالذكر، أن جلسة محاكمة المتهم، شهدت حضور كافة الضحايا.