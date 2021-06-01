هكذا حررت خيول الحرس الجمهوري أطفال “التوحد” من العزلة

الوجه الآخر للجيش.. "الشروق" تنقل مراحل العلاج بـ" الجذامات"

العقيد مومن: تمكنا من حل المشاكل النفسية وإرجاع الابتسامة على ظهر الخيل

العقيد غربي: مهمتنا نبيلة وتمكنا من إسعاد الأطفال المرضى وعلاجهم

بعيدا عن السلاح والرشاش.. الدبابة والقذيقة.. الانضباط والصرامة.. وجه آخر ومهمة أخرى للجيش الوطني الشعبي، تجمع بين الجانب الإنساني والعلاجي لفئة من البراءة وبالضبط لـ”المتوحدين”، لتنجح خيول الحرس الجمهوري في إخراجهم من وحدتهم وتحاول إدماجهم مع العالم الداخلي والخارجي عن طريق تقنية “التداوي بالفروسية”، ويتماثلون للشفاء رويدا رويدا لتتجاوز نسبة علاجهم في الأخير 70 بالمائة.

“الشروق” حضرت حصة من حصص “العلاج بالخيول” بقيادة الحرس الجمهوري على مستوى الفوج 11 للخيالة والمواكبة بالمحمدية بالجزائر العاصمة، بعد موافقة القيادة العليا للجيش، تم تنظيم يوم مفتوح لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان، ونقلنا المراحل التي يخضع لها الطفل “التوحدي” بداية من الاحتكاك وملاطفة الخيل من صنف “الجذامات” إلى غاية الركوب بكل أريحية لينتهي العلاج برسم ابتسامة على وجهه وإسعاده ثم علاجه وشفائه.

وفي التفاصيل كشفت العقيد آمال مومن رئيس مصلحة الصحة لقيادة الحرس الجمهوري لـ”الشروق” عن تقنيات العلاج المستعملة للتداوي بالخيل وقالت “كشفت أبحاث طبية إمكانية علاج أمراض الشلل وغيرها الإعاقات الجسدية وحتى النفسية، باستخدام وسيلة علاجية طبيعية تقوم على الاحتكاك وامتطاء الخيول، إذ تساعد هذه الطريقة على تطوير توازن وتنشيط بعض العضلات المهمة كعضلات الظهر والأرجل”.

وأضافت العقيد “ويعد العلاج عن طريق ركوب الخيل والمعروف باسم ” التدواي بالخيل”، من الوسائل العلاجية الحديثة المستخدمة في علاج الكثير من حالات الإعاقة كشلل الدماغ والعديد من الاضطرابات الحسية والحركية، إذ يعد ركوب الخيل تدريبا عضليا وعصبيا، يبعث شعورا بالثقة وبالقدرة على الإنجاز ويطور التواصل الاجتماعي من خلال تفاعلهم مع المدرب والحصان مما يحسن القدرات الجسدية والنفسية لهم”.

وأوضحت رئيس مصلحة الصحة لقيادة الحرس، أنه بالنسبة لفئة المتوحدين فإن تقنية العلاج بالفروسية أظهرت نجاحا في امتصاص السلوكيات غير المرغوب فيها لهؤلاء المصابين بالتوحد.

من جهته، أكد العقيد أمين غربي رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الحرس الجمهوري لـ”الشروق”، أن قيادة الحرس الجمهوري تنظم مثل هذه النشاطات سنويا بهدف إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة، وكذا إبراز الدور الذي يضطلع به الحصان في حياتهم.