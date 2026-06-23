هكذا حركت الجماهير الجزائرية انتفاضة “الخضر” أمام الأردن

اللاعب رقم 12 يصنع الفارق...

شهدت مدينة سان فرانسيسكو ومحيط ملعب “ليفاي” بكاليفورنيا إنزالا جماهيريا استثنائيا من قبل أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الولايات المتحدة وكندا وفي أوروبا، والذين توافدوا بالآلاف رفقة مشجعين تنقلوا خصيصا من أرض الوطن، لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهته الحاسمة أمام الأردن لحساب نهائيات كأس العالم 2026، وصنعت الجماهير الجزائرية الحدث عبر لوحات تشجيعية وأجواء حماسية متميزة استمرت قبل، وأثناء، وبعد نهاية المباراة، مؤكدة دورها الكبير كلاعب رقم 12 في تحفيز اللاعبين على العودة في النتيجة.

وبدأت الاحتفالات مبكرا خارج أسوار الملعب وفي الساحات المحيطة به، حيث تحولت الشوارع المؤدية إلى المجمع الرياضي إلى مساحات مغطاة باللونين الأخضر والأبيض، وردد المشجعون الأهازيج والأنشودة الشهيرة “وان، تو، تري، فيفا لالجيري” وسط حضور لافت للعائلات والأطفال الذين ارتدوا أقمصة “المحاربين” وحملوا الرايات الوطنية، مما أضفى طابعا احتفاليا وعائليا مميزا قبل انطلاق اللقاء، وشحن الأجواء بالحماس التام الذي انتقل مباشرة إلى المدرجات مع دخول التشكيلة الوطنية لأرضية الميدان.

وداخل الملعب، عاشت الجماهير الجزائرية أوقاتا عصيبة وتقلبات دراماتيكية، فبعد تخلف التشكيلة الوطنية بهدف في الشوط الأول، خيم صمت حذر وساد القلق على المدرجات خوفا من الإقصاء المبكر، إلا أن الدعم الجماهيري لم يتوقف وظل المشجعون يترقبون عودة الروح للاعبين، وانفجرت المدرجات فرحا في الدقيقة 69 بعد هدف التعادل الذي سجله البديل نذير بن بوعلي، لتعود الثقة والأهازيج بقوة وتصم الآذان في أرجاء الملعب، واشتعل الحماس الجماهيري الذي ضغط على المنافس ودفع بـ”الخضر” نحو الأمام.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 82 عندما نجح المهاجم أمين غويري في تسجيل هدف الفوز القاتل، وهي اللحظة التي فجرت فرحة هستيرية عارمة وعناقا حارا اختلطت فيه دموع القلق بدموع الارتياح والانتصار في المدرجات الجزائرية، ولم تتوقف هذه الاحتفالات بصافرة النهاية، بل امتدت إلى خارج أسوار الملعب وفي شوارع المدينة حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث احتفل الأنصار بإنعاش حلم التأهل ومواصلة المغامرة المونديالية.

ومع طي صفحة الأردن، بدأت الجماهير الجزائرية في التعبئة والتنقل صوب مدينة كانساس سيتي وتحديدا نحو ملعب “أروهيد”، وهو نفس الملعب الذي احتضن اللقاء الافتتاحي أمام الأرجنتين، حيث يضرب الخضر موعدا مع مواجهة حاسمة وأخيرة ضد النمسا يوم الأحد 28 جوان في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت الجزائر، ومن المنتظر أن تسجل الجماهير الجزائرية حضورا قويا وقياسيا في هذه الموقعة لتقديم الدعم المطلق لرفقاء محرز، وتحويل مدرجات ملعب “أروهيد” إلى معقل جزائري خالص يدفع بالفريق نحو افتكاك تأشيرة العبور الرسمية إلى دور الـ32.