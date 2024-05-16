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اقتصاد
عبر طرح أسهمه للاكتتاب في البورصة

هكذا حصّل القرض الشعبي الجزائري 28 مليار دينار من القطاع الموازي

الشروق أونلاين
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هكذا حصّل القرض الشعبي الجزائري 28 مليار دينار من القطاع الموازي
أرشيف
البورصة لاستقطاب أموال السوق الموازية

سمح إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري (CPA) في البورصة، بتحصيل مبلغ 28.7 مليار دينار من القطاع الموازي. حسب ما كشف عنه مسؤول في البورصة يوم الخميس.

وقال يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المبلغ المذكور يمثل أكثر من ربع المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله في العملية.

“فهذا المبلغ من الأموال، لم يكن متداولا في القطاع البنكي. حيث تم دفعه نقدا لشراء أسهم القرض الشعبي الجزائري بعد إدراجها في بورصة الجزائر”، يضيف المتحدث.

وجمعت عملية الاكتتاب في رأسمال البنك العمومي، 112.5  مليار دينار، عبر 11.690 حسابا بنكيا. من خلال بيع أكثر من 48 مليون سهم، بسعر 2300 دينار للسهم الواحد.

وهو ما يدلّ حسب المسؤول ذاته، بأن “العملية قد ساهمت بشكل كبير في ترقية الشمول المالي، عبر فتح حسابات بنكية جديدة”. مؤكدا “الدور الهام للبورصة في جلب الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي”.

وتمثّل الأسهم المباعة في العملية، التي استمرّت في الفترة ما بين 30 جانفي و14 مارس الماضيين، ما نسبته 24.48 بالمئة من رأسمال البنك.

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