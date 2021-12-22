هكذا حفز مبولحي زملاءه قبل مباراة المغرب في كأس العرب

أكد مهاجم المنتخب الوطني المحلي، مروان زروقي، أنه من بين اللحظات التي ستبقى راسخة في ذاكرته، هو تحفيز القائد رايس وهاب مبولحي لزملائه قبل مباراة المغرب، في ربع نهائي كأس العرب..

وقال زروقي لدى استضافته في قناة “الشروق نيوز”: “قبل مباراة المغرب،تحدث معنا مبولحي، وقال بصريح العبارة أنا لا أريد العودة إلى البيت اليوم”.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني للمحليين: “حتى في فترة ما بين الشوطين، تحدث مبولحي وحثنا على بذل مجهودات أكبر، عندما قال لو نواصل هكذا لن نذهب بعيدا”.

وتوجّه زروقي بالشكر إلى المدرب مجيد بوقرة، وقال : “قبل المباراة كنت خائفا نوعا ما، تحدث معي بوقرة وقال لي أنا أثق فيك ألف في المئة، وحتى إن ارتكبت أخطاء خلال المباراة سأدافع عنك”.