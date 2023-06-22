هكذا حفّز خليلوزيتش “مُحاربي الصّحراء”

لجأ الناخب الوطني الأسبق وحيد خليلوزيتش إلى طريقته الخاصّة، في تحفيز “مُحاربي الصّحراء”.

حدث ذلك قبيل انطلاق مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الكوري الجنوبي، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِكأس العالم 2014 بِالبرازيل.

وقال اللاعب الدولي نبيل بن طالب إن خليلوزيتش عرض عليهم شريط فيديو، يُظهر تشجيعات وحماس الجمهور الجزائري.

وأضاف متوسّط ميدان نادي أونجي الفرنسي في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو مُتداول، أن محتوى الفيديو بثّ فيهم الرّغبة الجامحة في حصد فوز مونديالي. بِدليل أن الشوط الأوّل انتهى لِمصلحة “الخضر” بِثلاثية نظيفة.

واختتم بن طالب يقول إنّه لا يتذكّر أنه خاض مباراة دون تحمية العضلات، ولكن الفيديو الذي عرضه عليهم خليلوزيتش، جعلهم يدخلون إلى أرضية ملعب “بيرا ريو” بِمدينة بورتو أليغري البرازيلية، وقد استغنوا عن هذه المرحلة الهامّة من النّاحية البدنية والواقية – إلى حدّ كبير – من الإصابات.

وكان نبيل بن طالب قد خاض كامل أطوار مواجهة الجزائر وكوريا الجنوبية.