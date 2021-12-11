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رياضة

هكذا حفّز محرز “الخضر” للفوز على المغرب

سليم.ع
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هكذا حفّز محرز “الخضر” للفوز على المغرب

أبدى نجم “الخضر” رياض محرز اهتماما كبيرا، بمسيرة المنتخب الوطني في كأس العرب، وأبى إلا أن يحفز زملاء رايس مبولحي قبل مواجهة المغرب.

ونشر رياض محرز على حسابه الخاص على “فايسبوك”، صورة للعلم الجزائري، وخلفه تشكيلة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب.

وكتب نجم “الخضر” سهرة الجمعة، يوم واحد قبل موعد المباراة، متمنيا فوز المنتخب الوطني.

وكان رياض محرز قد عبّر قبل مباراة مصر عن تمنياته بفوز المنتخب الوطني، وقال أن المدرب مجيد بوقرة من “الرجال”.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي سهرة السبت في ملعب الثمامة، بداية من الساعة الثامنة، في إطار ربع نهائي كأس العرب.

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