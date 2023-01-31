هكذا حقّقت الجزائر اكتفاءها الذاتي من الحمضيات

حققت الجزائر خلال السنوات الماضية “اكتفاءها الذاتي” من الحمضيات بفضل الدعم الذي قدمته الدولة للمستثمرين الفلاحيين، حسب ما جاء في حديث المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي.

وأوضح بن دريدي لدى افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للحمضيات أن الجزائر “تمكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية، في مجال شعبة الحمضيات، التي تعتبر من بين الزراعات الهامّة، سواء من حيث النوعية أو الكمية”.

وأضاف المسؤول أن إنتاج الجزائر من الحمضيات بلغ ما يقارب 16 مليون قنطار، في موسم 2022/2021. حيث تحتلّ ولاية البليدة الرائدة في هذا المجال الفلاحي، المرتبة الأولى وطنيا، متبوعة بكل من الشلف ومستغانم وتيبازة والجزائر العاصمة وتلمسان وسكيكدة.

ودعا بن دريدي بالمناسبة إلى “تعزيز قدرات الإنتاج، في ظل تزايد متطلبات الاستهلاك، وفتح الآفاق للتصدير. مشيرا إلى “تسطير برنامج خاص لتطوير هذه الشعبة، من خلال الاعتماد على تقنيات الغراسة الحديثة، لتحسين المردودية والنوعية”.