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رياضة
"ليكيب" الفرنسية تفضح المغربي والمصري

هكذا خطط لقجع وأبو ريدة لحرمان “الخضر” من الدفاع عن لقبهم

سليم دريس
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هكذا خطط لقجع وأبو ريدة لحرمان “الخضر” من الدفاع عن لقبهم

قالت تقارير إعلامية فرنسية إن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وكذا عضو المجلس الأعلى لكرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي هاني أبوريدة، وبإيعاز من رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو، خططوا وعملوا جاهدين في الخفاء من أجل تأجيل النسخة 33 من كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون بداية من يوم الأحد.

وفجرت المجلة الفرنسية “ليكيب” قنبلة من العيار الثقيل، عشية انطلاق المحفل الكروي القاري، عندما أكدت أن لقجع وأبو ريدة وإنفاتينو عملوا في الخفاء من أجل إجهاض انطلاق “الكان” في وقتها المحدد يوم 9 جانفي في الكاميرون، قبل أن تسقط كل حسابات الثلاثي في الماء، ويتقرر إجراء البطولة القارية في وقتها، وذلك عقب وصول صامويل إيتو إلى لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة، بحسب ما جاء في “ليكيب” أمس، التي أكدت أن “نجم” البارصا السابق أبان عن رفضه القاطع لتأجيل الكأس الإفريقية لسبب أو لآخر، مؤكدا أن “الكان” ستنطلق في آجالها المحددة، بدعم من الرئيس الكاميروني بول بيا، الذي وقف بدوره حاجزا منيعا في وجه كل مخططات الثلاثي، قبل أن يعلم المسؤول الأول في الكاميرون رئيس “الكاف” أن “الكان” ستنطلق يوم 9 جانفي الحالي.

جدير بذكره، أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، كان قد قام بزيارة إلى الكاميرون في 20 ديسمبر الفارط، أين التقى الرئيس الكاميروني بول بيا الذي أبلغه باستحالة تأجيل البطولة الإفريقية.

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