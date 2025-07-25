هكذا ردت حركة حماس على اتهامات ويتكوف    

أبدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استغرابها من تصريحات المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن ردها الأخير على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها، مساء الخميس، حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيما بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دام لوقف إطلاق النار.

وقالت إنها “تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات وحرصت على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة”.

وأضافت حركة حماس أنها قدمت ردها الأخير “بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزاما صادقا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كل المبادرات المقدمة”.

وقالت حماس إنها تستغرب تصريحات ويتكوف “السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل”.

ويأتي هذا البيان بعدما اتهم ويتكوف حركة حماس بأنها “لا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء”، وتتصرف “بأنانية”، معلنا أن واشنطن قررت إعادة فريقها من الدوحة لإجراء مشاورات وأنها ستدرس خيارات بديلة لاستعادة الأسرى الصهاينة.