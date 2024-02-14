هكذا ردت ماجدة الرومي على منتقدي حديثها عن لبنان في حفل أبو ظبي!

ردت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على منتقدي حديثها عن بلدها خلال حفلها الأخير في أبو ظبي، بفيديو تكميلي للأول الذي انتشر وأثار جدلا واسعا.

وقالت الرومي في الفيديو الثاني المكمل للأول من نفس الحفل: “منتظرينكم في الصيف، بعدو بلدنا حلو، وبعدو جنة، وراح يبقى، ومهما عملوا فينا ومهما أجرموا، تأكدوا إن الكلمة الأخيرة لربنا، لبنان عنده رب”.

وهاجم البعض ماجدة بسبب ندب حظها عن معاناة لبنان، في أثناء حفلها الأخير في ليالي السعديات بـ”أبوظبي”، بينما دافع بعض جمهورها عنها مؤكدين أن الفنانة دائما تحرص على الدفاع عن بلادها.

ويعود أصل المشكلة إلى اقتطاع جزء من فيديو لها، أشادت من خلاله بأبو ظبي وأظهرت حجم الخراب والدمار الموجود حاليا في بلدها لبنان.

وقالت الرومي في المقطع الأول: “اشتقنا لأبوظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض”.

ودافع الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن مواطنته ماجدة الرومي بالقول: “حديث ماجدة الرومى لم يسئ إلى لبنان، ولكن هي فضحت بعض اللبنانيين، وتعرضت لانتقاد كبير بسبب تصريحاتها، ولكن العالم عارف كل شيء، مش معقول إنه في حد لسه مش عارف إنه إحنا كل شيء مسروق منا، وإنه حتى إحنا مبناكل ولا حتى بنبعت ولادنا على المدارس”.

وأضاف: “الهجوم حل بماجدة الرومي وليس حديثها عن لبنان.. ولكن مشكلتكم إنها تحدثت بشكل جيد عن أبوظبي في الحفل.. معكم إن ماجدة بهدلتنا بتصريحاتها عن لبنان، ولكن هي بتحكي عن الناس الذين وصلونا لهذه المرحلة السيئة”.