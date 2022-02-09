-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هكذا ردت مريام فارس على منتقدي زيها الأمازيغي!

جواهر الشروق
  • 5308
  • 0
هكذا ردت مريام فارس على منتقدي زيها الأمازيغي!

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على منتقدي زيها الأمازيغي الذي ارتدته في إطار الترويج لأغنيتها الجديدة باللهجة المغربية، والتي تحمل عنوان “معليش”.

وخاطبت الفنانة منتقديها من خلال برنامج “the insider بالعربي قائلة: “ما تتفلسفوا”، مؤكدة أنها أرادت من خلال التحدي الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أي أحد من خلال الإكسسوارات التي يمتلكها أن يقدم لوك أمازيغي.

وأشارت إلى أنه من الصعب على أي أحد أن يتقن اللوك إلا أصحابه.

في إطار ترويجها لأغنية باللهجة المغربية.. زي ميريام فارس الأمازيغي يثير الغضب

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد أثارت موجة غضب واسعة، مؤخرا بزيها الأمازيغي الذي ارتدته في إطار الترويج لأغنيتها الجديدة باللهجة المغربية.

وانتقد نشطاء مغاربة مظهر المغنية بعد نشرها مقطعا مصورا وهي تتزين بمجموعة إكسسوارات وتعصب رأسها في إطار تحد أطلقته على إنستغرام للحصول على “المظهر الأمازيغي”.

وطالب متابعو فارس بـ “احترام الثقافة الأمازيغية”، منتقدين استخدامها “أشياء عشوائية من جوارير منزلها ووصفها بالمظهر الأمازيغي”.

وقال مغردون إن ما ارتدته “لا يمت للباس الأمازيغي بصلة، وما هو إلا تشويه للثقافة الأمازيغية العريقة”، كما اتهمها البعض بالاستيلاء الثقافي.

في ذات السياق أشار عليها البعض بحذف الفيديو والاعتذار عنه لأنه إهانة لثقافة الأمازيغ العريقة، واتهمتها رئيسة فرقة الرقص المغربية “كيف كيف بلادي”بسرقة رقصتها في فيديو كليبها الأخير “معليش”.

يذكر أن مريام فارس أطلقت قبل أسابيع فيديو كليب أغنية “معليش”، رقصت من خلالها على إيقاعات أمازيغية، وحقق نحو 4 ملايين مشاهدة على قناتها عبر اليوتيوب.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. حمالة الحطب تعتذر من الجزائريين لهذا السبب!

بالفيديو.. حمالة الحطب تعتذر من الجزائريين لهذا السبب!

أخصائيون: كورونا لن يختفي.. وهذه أفضل العلاجات المنزلية!

أخصائيون: كورونا لن يختفي.. وهذه أفضل العلاجات المنزلية!

فصل 5 صحفيين من إذاعة دويتشه فيله الألمانية بسبب فلسطين!

فصل 5 صحفيين من إذاعة دويتشه فيله الألمانية بسبب فلسطين!

هكذا تفاعل نشطاء مع حمل تايلور وهذا ما قالته بن قنة لمحرز!

هكذا تفاعل نشطاء مع حمل تايلور وهذا ما قالته بن قنة لمحرز!

بالفيديو.. تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة!

بالفيديو.. تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة!

بعد انتحار ابنتها.. أمريكية تقاضي فيسبوك وسناب شات

بعد انتحار ابنتها.. أمريكية تقاضي فيسبوك وسناب شات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد