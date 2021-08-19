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رياضة

هكذا ردّت إدارة لاتسيو على عرض انتداب فارس

علي بهلولي
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هكذا ردّت إدارة لاتسيو على عرض انتداب فارس

تقدّمت إدارة نادي نابولي الإيطالي إلى نظيرتها من لاتسيو بِطلب، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

واقترحت إدارة نادي نابولي جلب الدولي الجزائري بِصيغة الإعارة لِموسم واحد، مع إمكانية إضافة عام آخر في صيف 2022.

وردّت عليها إدارة نادي لاتسيو بِالرّفض، واشترطت بيع محمد فارس بِصفة نهائية هذه الصّائفة. كما ذكرته صحيفة “كورييري دل ميتسوجورنو” الإيطالية، في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

ومازال محمد فارس بعيدا عن الحسابات الفنية، للتقني ماوريتسيو ساري المدرب الجديد لِفريق لاتسيو. ويبقى الغموض يلفّ مستقبل الدولي الجزائري.

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