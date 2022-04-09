هكذا ردّت مؤسسة التلفزيون العمومي بِشأن مباراة “الخضر” والكاميرون

ردّت إدارة مؤسّسة التلفزيون العمومي الجزائري سهرة الجمعة، على الانتقادات الموجهّة إليها بِخصوص رداءة طريقة إخراج مباراة “الخضر” والكاميرون، وتأثيرها سلبا على قرارات حكّام تقنية الفيديو (فار).

جاء ذلك في برنامج رياضي جلبت إليه بعض الضيوف، أبرزهم حكم الساحة الدولي السابق محمد زكريني.

ونورد لكم في هذا التقرير أبرز ما تطرّق إليه الحضور في هذا البرنامج:

1- قالت إدارة التلفزيون العمومي إن تقنية الفيديو لم تتعطّل أثناء وبعد تسجيل الكاميرون للهدف الأوّل. بِعبارة أخرى، تعمّد الحكّام عدم مشاهدة اللّقطة مرّة أخرى وتفحّصها جيّدا (لاعب كاميروني دفع ماندي وأثّر على مبولحي في إمساك الكرة).

2- شكر حكما تقنية “الفار” (ألمانيان) التلفزيون العمومي بعد نهاية المباراة، على طريقة الإخراج الجيّدة، استنادا إلى أقوال أهل هذه المؤسّسة. التي أضافت أنها نصّبت الكاميرات في الملعب وفق ما تقتضيه تعاليم “الفيفا”.

3- قال زكريني إن الحكم الغامبي بكاري غاساما جيّد، لكنه جاء إلى الجزائر لِتحطيم “الخضر”، وإذا استعانت به “الفيفا” في كأس العالم 2022 بِقطر، فهذا يُثبت أن هناك مَن خطّط سرّا لِإقصاء “محاربي الصّحراء”.

4- اعترف زكريني بِأن إسلام سليماني كان يستحق الاستفادة من ركلة جزاء، لِأن اللاعب الكاميروني دفعه بِيده داخل منطقة العمليات. لكن زكريني استطرد، وقال إن “الفيفا” ستتحجّج بِكون الحكم بشر مُعرّض للخطأ، ويُصدر قرارات تقديرية.

5- قال المخرج التلفزيوني يزيد بلكوت إن الحكم غاساما ذهب مرّة واحدة لِاستشارة “الفار”، وذلك من أجل رفض هدف سليماني. وهو دليل قاطع على أنه جاء لِتأدية مهمّة وحيدة وهي إقصاء “الخضر”.

6- أبدت إدارة التلفزيون العمومي تشاؤمها من نتائج معالجة “الفيفا” لِملف هذه المباراة، وقالت إن فرص إعادتها قليلة جدا. وفسّرت ما ذهبت إليه بِكون أعلى هيئة كروية في العالم ستدرس الجانب الانضباطي فقط (الجمهور، الرّوح الرّياضية…).