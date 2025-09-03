-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا ردّ بن ناصر على المقترح الجديد

علي بهلولي
  • 117
  • 0
هكذا ردّ بن ناصر على المقترح الجديد

ردّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على مقترح جديد، خاض بِتغيير الوجهة نحو فريق آخر.

ولا يزال متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وأبلغت إدارة الميلان لاعبها بن ناصر بِأن فريق طرابزن سبور يرغب في انتدابه، مع تكفّل مسؤولي النادي التركي بِتغطية الأجرة السنوية الضخمة التي تقترب من رقم 5.1 مليون أورو.

وردّ بن ناصر على مسؤولي الميلان بِأنه يريد التريّث قليلا، قبل اتّخاذ القرار النهائي. علما أن باب سوق التحويلات الصيفية في تركيا يُغلق في الـ 12 من سبتمبر الحالي، عكس الإثنين الماضي بِالنسبة لِإيطاليا.

وكان الراتب الضخم وراء تراجع عديد الأندية عن شراء عقد الدولي الجزائري، تقول صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الأربعاء. على غرار إدارة فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، التي اقترحت تمديد فترة الإعارة حتى صيف 2026، بِسبب عجزها عن توفير مبلغ الراتب حتى السنة الموالية.

مقالات ذات صلة
يهم أنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا

يهم أنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

التشكيلة الأساسية واضحة وبيتكوفيتش يستفيد من كل أسلحة المنتخب

التشكيلة الأساسية واضحة وبيتكوفيتش يستفيد من كل أسلحة المنتخب

آيت نوري يغيب وخاسف يُعوّضه

آيت نوري يغيب وخاسف يُعوّضه

اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

الوزير صادي يعزي في وفاة جعفر يفصح

الوزير صادي يعزي في وفاة جعفر يفصح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد