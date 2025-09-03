هكذا ردّ بن ناصر على المقترح الجديد

ردّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على مقترح جديد، خاض بِتغيير الوجهة نحو فريق آخر.

ولا يزال متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وأبلغت إدارة الميلان لاعبها بن ناصر بِأن فريق طرابزن سبور يرغب في انتدابه، مع تكفّل مسؤولي النادي التركي بِتغطية الأجرة السنوية الضخمة التي تقترب من رقم 5.1 مليون أورو.

وردّ بن ناصر على مسؤولي الميلان بِأنه يريد التريّث قليلا، قبل اتّخاذ القرار النهائي. علما أن باب سوق التحويلات الصيفية في تركيا يُغلق في الـ 12 من سبتمبر الحالي، عكس الإثنين الماضي بِالنسبة لِإيطاليا.

وكان الراتب الضخم وراء تراجع عديد الأندية عن شراء عقد الدولي الجزائري، تقول صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الأربعاء. على غرار إدارة فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، التي اقترحت تمديد فترة الإعارة حتى صيف 2026، بِسبب عجزها عن توفير مبلغ الراتب حتى السنة الموالية.