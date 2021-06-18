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رياضة

هكذا ردّ غزال على عرض النصر السعودي

علي بهلولي
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هكذا ردّ غزال على عرض النصر السعودي

استلم اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال هذه الأيّام عرضا، للانضمام إلى نادي النصر السعودي.

ويرتبط المهاجم غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

واعتذر رشيد غزال بِلباقة إلى مسؤولي نادي النصر، وقال لهم إنه يُفضّل البقاء في نادي بشكتاش التركي. كما ذكرته تقارير صحفية سعودية صادرة، الجمعة.

وجلب فريق بشكتاش المهاجم غزال في الخريف الماضي، بِعقد إعارة تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي.

ومازالت إدارة نادي بشكتاش تتفاوض مع نظيرتها من ليستر سيتي، لِشراء عقد رشيد غزال. حيث بقي المطلب المالي العالي للفريق الإنجليزي عائقا حال دون طيّ الملف، وبقاء الدولي الجزائري بِصفة نهائية في تركيا.

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