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هكذا رد أستاذ تاريخ على عثمان الخميس بشأن اعتباره جابر بن حيان شخصية وهمية!

الشروق أونلاين
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هكذا رد أستاذ تاريخ على عثمان الخميس بشأن اعتباره جابر بن حيان شخصية وهمية!

رد أستاذ تاريخ على الداعية الكويتي عثمان الخميس، بشأن اعتباره العالم العربي جابر بن حيان شخصية وهمية، مطالبا إياه إثبات كلامه بالدليل.

وقال الدكتور سعد بن عثمان، أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد، في مقابلة عبر الفيديو مع برنامج “تفاعل” على قناة العربية: “جابر بن حيان هو أحد الرموز العربية الإسلامية نسبًا وعلمًا، فهو من الأزد باليمن وهاجر والده لبلاد العراق واستقر بالكوفة”.

وأضاف: “لا يمكن أن يبتعد جابر بن حيان عن الحقيقة، أو يكون مثارًا للجدل، ومن يدعي هذا الادعاء، فعليه أن يثبت بالدليل”.

وتابع: “ظهر من العلماء المنافسين لجابر بن حيان، وطاردوا كتبه، مثل ابن تيميمة، الذي أغرق كتبه بالماء، وهذا شاهد على وجوده”.

وأردف: “هناك أهواء عند بعض الفئات التي تريد أن تخلط السياسة مع الدين مع العلم لتصل إلى أهدافها، وهذا لا يجوز”.

وأوضح: “الإخوان يريدون إخفاء هذا الجانب في الحضارة الإسلامية، ولكن العلم لا علاقة له بهذه الطائفية ولا الأسباب الياسية”.

وأكد أن ابن حيان كان عالمًا، قائلًا: “في بواكير انتشار الإسلامية كانت هناك محاولات جادة لتعاطي العلوم المختلفة في عهد الدولة الأموية، نضجت في العهد العباسي، وجابر بن حيان كان في الفترة بينهما”.

وقال: “ابن حيان من العلماء الموسوعيين، فله سهم في الكيمياء، وله إسهامات في الطب والفلك، ففي العصر الإسلامي من القرن الأول إلى السادس الهجري كان العلماء موسوعيين، يتحدثون في التاريخ والفقه والطب، ونستطيع أن نضرب عددًا من الأمثلة في هذا الجانب”.

وأضاف: “يجب ألا يكون عند المسلم هوى لإرضاء فئة فينتقص من الحضارة الإسلامية التي نشرت نور الرسالة على الدنيا في أقصر وقت، ويكفي أنه إلى اليوم يعتبر العالم الغربي عالة على العالم العربي في هذه العلوم”.

جدل واسع

وأثارت تصريحات للداعية الكويتي عثمان الخميس، حول العالم العربي جابر بن حيان، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من قول الخميس إن بن حيان شخصية وهمية، لا وجود لها، متسائلين كيف أمكنه الوصول لهذا الاستنتاج بشأن عالم ذائع الصيت لديه 70 رسالة في الكيمياء، ورغم ذكره والاستشهاد به في عشرات المراجع الغربية.

وقال الداعية، الذي يصفه الكثيرون بالمتشدد: “لا يوجد شخص اسمه جابر بن حيان، خاصة وأن الكتب التي تنسب إليه يدعي أنه أخذها من جعفر الصادق، وهي في الكيمياء، وكلها علوم لم يكن يتعاطاها العرب وقتها بهذه الطريقة”.

وأضاف: “كثير من أهل العلم ذكروا أن هذه الشخصية وهمية، وإذا كان عنده كل هذه الكتب والعلوم كان المفروض أن يشتهر في زمنه.. لكننا لا نجد له ذكرا في زمنه”.

ودافع البعض عن الشيخ الكويتي لافتين إلى أن هناك من ينكر وجود الله وليس فقط عالما من العلماء.

وجَابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي الأَزْدِيُّ هو عالم مسلم عربي، بل من أبرز العلماء وأذكاهم في العصر الذهبي للإسلام، وهو مؤسس الكيمياء في العالم الحديث.

 برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة، ويُعد أول من استخدم الكيمياء عمليًا في التاريخ.

أجرى العديد من التجارب الكيميائية بنفسه، وله الكثير من الإنجازات والاكتشافات والإسهامات في مجال الكيمياء.

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