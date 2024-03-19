هكذا رد البنتاغون على قرار النيجر بطرد القوات الأمريكية

قال البنتاغون أنه يعمل على الحصول على توضيحات عن قرار السلطات في النيجر إلغاء الإتفاق العسكري بين البلدين.

علق البنتاغون على قرار السلطات في النيجر إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والذي أعلن عنه المجلس الوطني لحماية الوطن، الحاكم في النيجر بعد الإنقلاب على الرئيس محمد بازوم في جويلية 2023.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، خلال ندوة صحفية يوم أمس، الإثنين 18 مارس، “نحن على علم ببيان 16 مارس الصادر عن المجلس الوطني لحماية الوطن والذي أعلن فيه إنهاء اتفاقية وضع القوات بين النيجر والولايات المتحدة. ونحن نعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على توضيحات”.

سينغ عادت إلى الزيارة التي قادت وفدا أمريكيا رفيع المستوى إلى النيجر الأسبوع الماضي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي الدكتورة سيليست والاندر، وقائد القوات الأمريكية. القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي.

نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون قالت أن الوفد أجرى اجتماعات “مع المجلس الوطني لحماية الوطن واجتمع أيضًا مع منظمات المجتمع المدني ودبلوماسيين من الدول الشريكة الأخرى والمنظمات الدولية. والتقى الوفد الأمريكي بوفد من المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى خبراء ومستشارين فنيين. كما عقد الدكتور فالاندر والجنرال لانجلي اجتماعًا منفصلاً مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة النيجيرية.”

وتضمنت “المناقشات المطولة والمباشرة”، تضيف سابرينا سينغ، “تبادل وجهات النظر حول كيفية رسم مسار جديد للتعاون للأمام، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة النيجر ومخاوف الجانبين.”

أما في إجابتها على سؤال حول موعد انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، فاكتفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، بالقول “نحن نعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على توضيحات. هذه مناقشات مستمرة وليس لدي المزيد لأشاركه في الوقت الحالي.”

وأعلن المجلس المجلس الوطني لحماية الوطن عن إلغائه وبأثر فوري لاتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والتي وصفه بالمجحف قائلا أنه تم فرضه على النيجر في جويلية 2012.