هكذا رد الجيش الإيراني على تهديدات ترامب!

 المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي

ردّ الجيش الإيراني، اليوم الأحد، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بتصريحات شديدة اللهجة، مؤكدا جاهزيته الكاملة لمواجهة أي تحرك عسكري.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي: “إذا نفذ ترمب تهديده بحقنا فستواجه مصالح أمريكا وجيشها سيناريوهات هجومية مفاجئة”.

وأضاف أن “تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي إلى رد أشد قوة وتدميرا”.

وجاء رد الجيش الإيراني بعد تدوينة لترامب هدد من خلالها بالتصعيد العسكري ضد إيران، حيث نشر صورة تم تصميمها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي مرفقة بعبارة: “هدوء ما قبل العاصفة”.

