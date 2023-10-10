هكذا رد السفير الفلسطيني في بريطانيا على سؤال صحفي حول “طوفان الأقصى”

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر، لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزوة، وهذا بعد تشديد قوات الإحتلال الحصار على القطاع وسكانه.

قال السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، وفي جواب لصحفي قناة “بي. بي. سي” الذي سأله “هل ستدين هجوم حماس الذي شنته صباح يوم السبت؟”، أن هذا سؤال لا يصح.

زملط أشار في جوابه إلى ازدواجية تعامل الإعلام الغربي مع القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي تطلب من الفلسطينيين في كل مرة تقوم فيه المقاومة بعملية عسكرية بإدانة تلك العمليات، تتغاضى الطرف عن الإعتداءات المتكررة التي يقوم بها الإحتلال ضد الفلسطينيين.

السفير الفلسطيني في بريطانيا أجاب محاوره “لا ليس سؤالا مهما فحماس عبارة عن جماعة مقاتلة وأنت تتحدث إلى شخصية تمثل الفلسطينيين لذا فإن موقفنا معروف من الجميع.”.

ليسأل مقدم قناة “بي. بي. سي” عن الإعتداءات التي يقوم بها الإحتلال ضد الفلسطينيين، وكم من مرة طلب فيها الإعلام من ممثلي الكيان إدانة تلك الاعتداءات في حق الفلسطينيين العزل.

حسام زملط قال ” إذا تعين علينا إدانة أحد فستكون الإدانة من نصيب الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط أي إسرائيل بين قوسين”، ليضيف “حماس لا تمثل الحكومة الفلسطينية. بينما الحكومة الإسرائيلية هي من يعطي الأوامر لجيش منظم، لذا أرجوك لا تشبه طرفا بأخر هنا ولا تساوي بينهما لأنه من المستحيل تشبيه أحدهما بالآخر”.