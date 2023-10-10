-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
830 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
العالم

هكذا رد السفير الفلسطيني في بريطانيا على سؤال صحفي حول “طوفان الأقصى”

الشروق أونلاين
  • 158
  • 0
هكذا رد السفير الفلسطيني في بريطانيا على سؤال صحفي حول “طوفان الأقصى”
ح. م
دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر، لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزوة، وهذا بعد تشديد قوات الإحتلال الحصار على القطاع وسكانه.

قال السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، وفي جواب لصحفي قناة “بي. بي. سي” الذي سأله “هل ستدين هجوم حماس الذي شنته صباح يوم السبت؟”، أن هذا سؤال لا يصح.

زملط أشار في جوابه إلى ازدواجية تعامل الإعلام الغربي مع القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي تطلب من الفلسطينيين في كل مرة تقوم فيه المقاومة بعملية عسكرية بإدانة تلك العمليات، تتغاضى الطرف عن الإعتداءات المتكررة التي يقوم بها الإحتلال ضد الفلسطينيين.

السفير الفلسطيني في بريطانيا أجاب محاوره “لا ليس سؤالا مهما فحماس عبارة عن جماعة مقاتلة وأنت تتحدث إلى شخصية تمثل الفلسطينيين لذا فإن موقفنا معروف من الجميع.”.

ليسأل مقدم قناة “بي. بي. سي” عن الإعتداءات التي يقوم بها الإحتلال ضد الفلسطينيين، وكم من مرة طلب فيها الإعلام من ممثلي الكيان إدانة تلك الاعتداءات في حق الفلسطينيين العزل.

حسام زملط قال ” إذا تعين علينا إدانة أحد فستكون الإدانة من نصيب الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط أي إسرائيل بين قوسين”، ليضيف “حماس لا تمثل الحكومة الفلسطينية.  بينما الحكومة الإسرائيلية هي من يعطي الأوامر لجيش منظم،  لذا أرجوك لا تشبه طرفا بأخر هنا ولا تساوي بينهما لأنه من المستحيل تشبيه أحدهما بالآخر”.

مقالات ذات صلة
خامنئي: طوفان الأقصى كبد الاحتلال الإسرائيلي “هزيمة لا يمكن جبرها”

خامنئي: طوفان الأقصى كبد الاحتلال الإسرائيلي “هزيمة لا يمكن جبرها”

المقاومة قلّبت الموازين وأثبتت أنها قادرة على استهداف العمق الصهيوني

المقاومة قلّبت الموازين وأثبتت أنها قادرة على استهداف العمق الصهيوني

مصر والأردن ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

مصر والأردن ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

830 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة

830 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة

استشهاد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”

استشهاد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”

بوتين : تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سببه واشنطن

بوتين : تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سببه واشنطن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد