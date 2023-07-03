هكذا رد الكيان الصهيوني على تسول الرباط اعترافه بالسيادة على الصحراء الغربية

لا يزال النظام المغربي يتسول اعترافا من الكيان الصهيوني بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية رغم تهرب مسؤولي سلطة الاحتلال منه في وقت سابق.

وربط الكيان الصهيوني قراره المنتظر بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية باستضافة الرباط لمنتدى النقب.

وقال وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين الاثنين “نعمل حاليا على هذه القضية، وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب”، مضيفا أنه من المتوقع أن تستضيف المغرب المنتدى في سبتمبر القادم.

وللإشارة فقد تأجل منتدى النقب الذي يجمع وزراء خارجية دول المنطقة الموقعة على اتفاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية أكثر من مرة.

وعقدت أول قمة للمنتدى في النقب يومي 27 و28 مارس 2022، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني)، إضافة إلى مصر التي سبق أن وقعت معاهدة سلام عام 1979.

وخلال تلك القمة اتفق وزراء خارجية الدول الست على تحويل قمة النقب إلى منتدى دائم ومنصة تعاون إقليمي.