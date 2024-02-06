هكذا رد بايدن على طلب ترامب بمنظارته

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يريد مناظرة وعلى الفور الرئيس الأمريكي الحالي والمترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن.

حسب ما نقلته رويترز، قال ترامب، الجمهوري، يوم أمس الإثنين، 5 فيفري، في برنامج إذاعي استضافه فيه المنشط المحافظ دان بونجينو “أود أن نتناظر معه الآن لأنه يجب علينا أن نتناظر. يجب أن نتناظر من أجل مصلحة البلاد”.

جو بايدن، الديموقراطي، رد على طلب ترامب حينما سأله صحفيون خلال رحلة إلى لاس فيجاس عن دعوة ترامب لإجراء مناظرة معه “لو كنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضًا. ليس لديه ما يفعله”.

وعلى الرغم من أنه المرشح الأوفر حظا في السباق الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر، إلا أن ترامب لم يحسم بعد الترشيح ورفض طلب منافسته الجمهورية نيكي هيلي بمناظرتها، كما يرفض ترامب مناظرة أي من منافسيه الجمهوريين.

وسبق لكل من دونالد ترامب وجو بايدن وأن تناظرا مرتين خلال رئاسيات 2020، في حين تم إلغاء مناظرة ثالثة بعد أن ثبتت إصابة ترامب بكوفيد-19 ورفض المشاركة في حدث افتراضي.