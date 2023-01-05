-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا روجت وزارة الخارجية لشان الجزائر 2022

الشروق أونلاين
  • 590
  • 0
هكذا روجت وزارة الخارجية لشان الجزائر 2022
ح.م
كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر

نشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية عبر تويتر فيديو ترويجي يرحب بالضيوف المشاركين في شان الجزائر 2022.

وجاء في الفيديو المرحب بالمشاركين وضيوف البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين – شان 2022، رحلة بين أجمل مناطق الجزائر من الصحراء الشاسعة إلى غرداية وقرى تيزي وزو إلى الخيالة في تيارت وأعالي قسنطية وعنابة والعاصمة وغيرها من المدن والمعالم الأثرية والسياحية الجزائرية.

وطافت الكرة الرسمية للبطولة بين مختلف المناطق السياحية الجزائرية وكذا الملاعب التي ستشهد مباريات “شان الجزائر 2022”.

مقالات ذات صلة
هذا ما فعله الأرجنتيني ديبالا بِالميدالية الذهبية للمونديال

هذا ما فعله الأرجنتيني ديبالا بِالميدالية الذهبية للمونديال

مدرب أمريكا مُهدّد بِالإقالة بعد أن ركل زوجته في سنة 1991!؟

مدرب أمريكا مُهدّد بِالإقالة بعد أن ركل زوجته في سنة 1991!؟

بن زية في طريقه للالتحاق بشباب بلوزداد

بن زية في طريقه للالتحاق بشباب بلوزداد

تفاصيل عرض بيتيس لِضمّ عوار

تفاصيل عرض بيتيس لِضمّ عوار

“سيلفي” في جنازة!

“سيلفي” في جنازة!

تسخير 64 عونا عبر نقاط سحب التذاكر الإلكترونية بقسنطينة

تسخير 64 عونا عبر نقاط سحب التذاكر الإلكترونية بقسنطينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد