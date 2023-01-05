هكذا روجت وزارة الخارجية لشان الجزائر 2022
نشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية عبر تويتر فيديو ترويجي يرحب بالضيوف المشاركين في شان الجزائر 2022.
وجاء في الفيديو المرحب بالمشاركين وضيوف البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين – شان 2022، رحلة بين أجمل مناطق الجزائر من الصحراء الشاسعة إلى غرداية وقرى تيزي وزو إلى الخيالة في تيارت وأعالي قسنطية وعنابة والعاصمة وغيرها من المدن والمعالم الأثرية والسياحية الجزائرية.
الجزائر ترحب بضيوفها المشاركين في البطولة الإفريقية للأمم للاعبين المحليين – شان 2022. #كأس_افريقيا_للمحليين_2022_Algerie #Chan_Algerie_2022 🇩🇿 pic.twitter.com/wmBLFhUjGS
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 5, 2023
وطافت الكرة الرسمية للبطولة بين مختلف المناطق السياحية الجزائرية وكذا الملاعب التي ستشهد مباريات “شان الجزائر 2022”.