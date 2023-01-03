هكذا سافر الراحل هواري بومدين إلى القاهرة مشيا على الأقدام

روت أنيسة بومدين زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين، رحلته من الجزائر إلى القاهرة مشيا على الأقدام والتحاقه بالأزهر ونضوج تجربته السياسية في ذلك الوقت.

وقالت انيسة بومدين، الاثنين، خلال نزولها ضيفة على فوروم “جريدة الحوار”، أن الرئيس الراحل هواري بومدين ولد ببني عدي على بعد 15 كلم من قالمة، وليس في هيليوبوليس كما كتب مؤرخون.

وأكدت أن والد الرئيس الراحل، قرر إبقاء الطفل بوخروبة في قالمة لتقليل المشقة، ودرس في المدرسة القرآنية وبعدها اللغة في المدرسة الفرنسية.

وقالت أرملة الرئيس الراحل إن الفتى بوخروبة الذي لم يكن يتجاوز 13سنة، شارك مع آلاف الشبان في مظاهرات الثامن ماي 1945، ونصيبه من المظاهرات رصاصتان استقرتا في رجله، وفي هذه المظاهرات فهم بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى وهو ما ساهم في نضوج شخصيته.

وكان يدرك، حسبها، أنه لا يمكن الخروج من هذه الحالة إلا بتغيير الأفكار، فقرر أن يسافر الى القاهرة اعتمادا على دفتر مذكرات كتبها أحد أفراد عائلته بعد عودته من رحلة إلى القاهرة مشيا على الأقدام.

وقالت أنيسة بومدين أن هذا الرجل وصف في دفتره كل محطات الطريق وهو ما شجع الفتى محمد بوخروبة على السفر للدراسة في الأزهر.

وتابعت قائلة: “لقد اقنع 3 من رفاقه بالسفر معه ولم يكن يملك المال بعد أن باع فراشه وأوانيه من أجل السفر، لكن اثنين منهم رجعوا بعد أن وصلوا الى بنغازي وبقي معه الأستاذ محمد شيروف مؤلف كتاب رحلة أمل”.

وقالت أنيسة بومدين أن الرئيس الراحل لم يقض سنتين في تونس ولم يدرس في الزيتونة، ودامت رحلته أكثر من 3 أشهر ونصف إلى القاهرة.

وأكدت أن الرئيس الراحل وصل إلى القاهرة في عهد الملك فاروق واستطاع في تلك الفترة الالتحاق بالأزهر.

أنيسة بومدين: الرئيس الراحل كان رجل نظام يكره الفوضى

ويوم 27 ديسمبر 2022، أكدت أنيسة بومدين أرملة الرئيس هواري بومدين أن الراحل كان رجل نظام يكره الفوضى والإرتجال.

وفي كلمة لها بملتقى وطني نُظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمناسبة الذكرى الـ 44 لوفاة بومدين، قالت أرملة الرئيس “بومدين رجل نظام يكره الفوضى والإرتجال ويدرس عواقب القرارات التي يتخذها”.

وأضافت “كان يدرس دائما جميع أبعاد للمشكلة ويتسم بإرادة قوية جدا، ولا يهتم بالجانب المادي أبدا كما كان يتميز بإنسانية كبرى”.

بومدين تعلم أن الحق يؤخذ ولا يعطى وأن وحدة الشعب والتضحيات هي الوسائل القادرة على استعادة الاستقلال. تؤكد أنيسة بومدين.

وأشارت أرملة الرئيس أن الراحل تلقى تكوينا عسكريا مهما، مفندة في هذا الشأن ما تم زعمه من قبل بعض الكتاب حول تلقي هواري هذا التكوين في العراق.

ونوهت قائلة: بومدين كان يعتز بدخوله إلى الأزهر ويعتز بأجداده الفاطميين الذين قاموا ببناءه، ويردد بأن “من حق الجزائريين الدراسة فيه”.

واعتبرت أنيسة أن الرئيس أظهر شجاعة كبرى لما قرر تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971، واستطاع أن ينجح في ذالك، ليسير على خطاه معمر القذافي في ديسمبر 1971، وصدام حسين في جوان 1972.

ونظمت وزارة المجاهدين، اليوم الثلاثاء، ملتقى وطني بالمركز الدولي للمؤتمرات، بمناسبة الذكرى الـ 44 لوفاة الرئيس هواري بومدين.

الملتقى تحت شعار “هواري بومدين رجل دولة بعزيمة أمة” قراءة في تجربة الرئيس الراحل بين السياق التاريخي والأبعاد المستقبلية، وهذا ما أعلنته وزارة المجاهدين.