هكذا ساهمت الشرطة الجزائرية في تكوين الكوادر الإفريقية

بحسب الباحث في الشؤون الأمنية محمد الصالح جمّال:

أكد أستاذ العلاقات الدولية، والباحث في الشؤون الأمنية، محمد الصالح جمّال، بأن الشرطة الجزائرية تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود داخل القارة الإفريقية، من خلال شراكات فعالة ومتواصلة، وفق ما تؤكده التقارير السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، ولمنظمة “أفريبول”.

وكشف أن تلك الجهود ركزت أساسا على التكوين المتخصص لضباط الشرطة الأفارقة في مجالات التحري الجنائي، وتقنيات التحليل الاستعلاماتي، ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما يعزز القدرات الميدانية للأجهزة الأمنية الإفريقية في مواجهة التهديدات المستجدة.

وأضاف الخبير الأمني، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس الشرطة الجزائرية، في حديث مع “الشروق”، بأنّ الشرطة الجزائرية أسهمت بشكل ملموس في تطوير آليات تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة الإفريقية، مما مكّن من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وتفكيك شبكات التهريب عبر الحدود.

وشدّد المتحدث على أنّ الجزائر تُعد من الدول الرائدة في مجال دعم أجهزة الشرطة الإفريقية من خلال خبرتها المتراكمة وبرامجها المتنوعة في التكوين والتأهيل، مضيفا بأنّ دعم الجزائر لأجهزة الشرطة الإفريقية يتجسد عمليًا في مبادرات متعددة، منها إنشاء دورات تكوين وتدريب موجه لفائدة الضباط والأعوان الأفارقة، مع التركيز على تقنيات متقدمة مثل التحقيق الجنائي، كشْف المتفجرات، مكافحة الجريمة الإلكترونية وتحليل المعلومات الجنائية، كما أنّ الشرطة الجزائرية، بفضل خبرتها الطويلة في الميدان، أصبحت شريكًا موثوقًا للشرطة الإفريقية في مجالات تبادل المعلومات والتكوين التقني والعملي.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت، منذ سنوات، العديد من الورشات والدورات التطبيقية التي تعتمد على المحاكاة والتدريب العملي، بما في ذلك طرق التدخل السريع وتقنيات البحث والتحري، موضحا أنّ هذا التعاون يشمل تبادل بيانات وتحاليل دقيقة حول الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ما يسهم في التصدي بشكل استباقي للجرائم المنظمة والإرهابية.

وذكر الباحث أنّ الشرطة الجزائرية دعمت أيضًا أجهزة الشرطة الإفريقية في المجال التقني، عبر مشاركة خبرتها في استخدام المختبرات الجنائية المتطورة، وتحليل الأدلة المادية والرقمية، بما في ذلك البصمة الوراثية والأدلة الإلكترونية، موضحا أنّ أحد أوجه هذا التعاون يتمثل في تنظيم تمارين وتدريبات ميدانية مشتركة.

وأشار محدثنا إلى أنّ التعاون بين الشرطة الجزائرية ونظيراتها الإفريقية لا يقتصر على مواجهة الجريمة التقليدية، بل يشمل أيضًا الجرائم المستحدثة مثل الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال، مؤكدا بأنّ الشرطة الجزائرية تعمل على نقل المعارف وأحدث التقنيات المستخدمة في هذه المجالات، بما يضمن للشرطة الإفريقية مواكبة التطورات العالمية، كما أنّ هذا العمل المشترك أسهم في تكوين جيل جديد من الكوادر الأمنية الإفريقية، أكثر احترافية وقدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الأمنية المستجدة.

وقال المختص إنّ الجزائر، من خلال هذا التوجه، ساهمت في تعزيز جاهزية الشرطة الإفريقية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، خاصة التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات، وهي قضايا تمثل مصدر قلق كبير في العديد من دول القارة. وأكد أنّ هذا التعاون ساعد على كشف وتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية بفضل المعلومات والتحاليل المشتركة، مشيرا إلى أنّ الدور الجزائري في دعم الشرطة الإفريقية يجمع بين الخبرة الميدانية العميقة والتقنيات الحديثة، مع الحرص الدائم على احترام خصوصيات واحتياجات كل بلد إفريقي.