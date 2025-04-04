هكذا ستؤثر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

توقع رئيس مجلس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، إلى ارتفاع التضخم وخفض النمو.

في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، 4 أفريل، أمام صحفيي الأعمال في المؤتمر السنوي لجمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال في أرلينغتون، فرجينيا، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يواجه “توقعات غير مؤكدة للغاية” بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة التي أعلن عنها ترامب يوم الأربعاء.

ووفقا لما نقلته قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، شدد باول على التهديد الذي تُشكله الرسوم الجمركية، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يبدو قوياً حالياً، مشيرا إلى أن الفدرالي سيُركز على إبقاء التضخم تحت السيطرة، لافتاً إلى أن “الرسوم أعلى من كل التوقعات تقريباً ولا نعرف متى ستتوقف”.

وقال باول في حديثه عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب “في حين أنه من المرجح جداً أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم، فمن المُحتمل أيضاً أن تكون آثارها أكثر ديمومة”.

وأضاف: “يعتمد تجنب هذه النتيجة على الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، وعلى حجم الآثار، وعلى المدة التي تستغرقها لتنعكس بالكامل على الأسعار”.

وتابع: “لا نصدر توقعات حول مدى احتمال حدوث ركود، لكن العديد من خبراء التوقعات الخارجيين يفعلون ذلك، ورفع الكثير منهم هذه التوقعات، وإن كانت من مستويات منخفضة للغاية”.

باول قال إن “حالة الضبابية شديدة” ومن غير الواضح كيف ستسير الأمور، موضحا “ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريباُ”، وفقا لذات المصدر.