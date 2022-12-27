تذاكر “الشان” في شكل أوراق بنكية بأسعار رمزية

تخصيص منصة إلكترونية ونقاط بيع لاقتنائها

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الجمهور الرياضي الذي يريد متابعة لقاءات كأس افريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفري القادم عليه اقتناء التذاكر عبر منصة تذكرتي الخاصة بوزارة الشباب والرياضة بطريقة سهلة عصرية وبسيطة.

قال مصدر مقرب من لجنة تنظيم كأس افريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر أن عملية بيع تذاكر الدخول إلى ملاعب نيلسون مانديلا ببراقي، ملعب 19 ماي بعنابة، ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ملعب ميلود هدفي بوهران، سيتم الإعلان عنه رسميا في الساعات القادمة، وستتم عملية البيع رسميا عبر منصة تذكرتي التي استحدثتها وزارة الشباب والرياضة خلال اللقاءات التي لعبها المنتخب الجزائري لكرة القدم مؤخرا، وأضاف نفس المصدر أن التذاكر ستباع بمبلغ رمزي حتى يسمح للجمهور الرياضي بالتنقل بقوة إلى كل الملاعب من أجل إنجاح هذا العرس الإفريقي الذي سيكون “بروفة” حقيقية للجزائر من اجل احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، علما أن الجزائر قدمت رسميا ترشحها رفقة دول أخرى، والقرار النهائي للدولة التي سيكون لها شرف احتضان المنافسة سيكون في العاشر من فيفري القادم.

مصدر الشروق أكد أن الجمهور الرياضي ومباشرة بعد اقتناء تذكرة الدخول بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني بنكية أو بريدية، سيرسل إليه عبر حسابه الشخصي، “وصل تأكيد الشراء” يتنقل بعدها إلى نقاط التسليم المتواجدة في المدن التي تحتضن المنافسة للحصول على تذكرته الرسمية والتي تكون على شكل، “ورق بنكي” وهي الطريقة المعتمدة في أغلبية المنافسات القارية والدولية في عملية بيع التذاكر، علما أنه مثلا في الجزائر العاصمة تم إنشاء 18 نقطة تسليم للتذاكر سيتم فتحها قريبا لاستقبال المناصرين الذين اقتنوا تذاكر الدخول، وعشر نقاط بمدينة عنابة، وسيتم أيضا إنشاء مثلها في مدينتي وهران وقسنطينة المدن التي تحتضن المنافسة.

وكان رئيس لجنة التنظيم المحلية رشيد أوكالي خلال ندوة صحفية عقدها بوهران أن هذا النظام الجديد لبيع التذاكر سيجعل تزوير التذاكر الإلكترونية شبه مستحيل، وستباع بأسعار رمزية، وسيتم إنشاء ما لا يقل عن 80 نقطة لاستخراج التذاكر عبر المدن الأربع المعنية بالشان (الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة)، وعلى مستوى هذه النقاط سيتحصل المناصرون على تذاكرهم بعد شرائها عبر الإنترنت.

كما قال أوكالي “أنه يتعين على الجمهور الجزائري أن يساهم في المقام الأول بقوة في هذا النجاح، وتمنى حضورا مكثفا للجمهور في الملاعب وذلك خلال كل اللقاءات المبرمجة في “الشان” وليس فقط تلك الخاصة بالمنتخب الجزائري”.