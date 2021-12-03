هكذا ستتعامل فرنسا مع المهاجرين في حال فوز لوبان

عرضت مرشحة التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان مشروعها الخاص بالهجرة، في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، أن مشروع لوبان يتضمن ما أطلقت عليه تسمية تكلفة قانون “المواطنة – الهوية – الهجرة” وأشارت إلى أنها ستطرحه للاستفتاء في حال فوزها.

وأوضحت لوبان مفصلة في مشروعها أنه بهذه الإجراءات تستطيع توفير ما لا يقل عن 16 مليار أورو سنويًا.

وعلقت وسائل إعلام فرنسية، عن مشروع لوبان بالقول أن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي قامت بإخراج الآلة الحاسبة لإعطاء صورة عن الجدية الكبيرة لمشروعها.

ويعتمد مشروع مارين لوبان بالتفصيل على ستة تدابير تقلل بشكل كبير من حقوق المهاجرين:

1- تقديم مزايا الاجتماعية للأسر “بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل فرنسيًا”.

2- اشتراط دخل التضامن النشيط للأجانب بفترة عمل على الأقل خمس سنوات.

3- طرد الأجانب الذين لم يعملوا لمدة عام.

4- تقييد هجرة الأسر.

5- إصلاح سياسة اللجوء.

6- استبدال المساعدة الطبية الحكومية (AME) بما تسميه “المساعدة الطارئة المنقذة للحياة”.

وأكدت مارين لوبان أنه “بهذه الإجراءات الستة، سيتم توفير 80.5 مليار يورو على مدى فترة الخمس سنوات بأكملها ، أو 16.1 مليار يورو سنويًا”.

وأوضحت لوبان أنها تريد تنفيذ “سياسة اجتماعية بديلة” لصالح “العائلات الفرنسية”.