هكذا ستتم برمجة الاختبارات في امتحان شهادة “البيام”

اختبار التلاميذ في 10 مواد موزعة على 3 أيام

صادقت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على جدول سير امتحان شهادة التعليم المتوسط، إذ سيجتاز المترشحون الاختبارات في عشر مواد موزعة على مدار ثلاثة أيام، كما تم تحديد مواقيت الالتحاق بمراكز الإجراء في الفترتين الصباحية والمسائية.

وورد في جدول سير اختبارات شهادة “البيام” التي ستنطلق في 5 جوان الداخل وتستمر إلى غاية الـ7 منه، بأنه سيتم اختبار تلاميذ أقسام الرابعة متوسط، في اليوم الأول من الامتحان في أربع مواد، وذلك بمعدل مادتين اثنتين في كل فترة من الفترتين.

وعليه، سيجتاز التلاميذ في الفترة الصباحية اختبارين في مادتين وهما اللغة العربية والعلوم الفيزيائية، وبحجم ساعي يتراوح بين ساعتين ونصف وثلاث ساعات، ليتم برمجة مادتين اثنتين في الفترة المسائية، ويتعلق الأمر بالتربية الإسلامية والتربية المدنية بحجم ساعي موحد قدره ساعتان.

وبخصوص اليوم الثاني من الشهادة، سيجتاز المترشحون في الفترة الصباحية اختبارين في مادتين وهما الرياضيات واللغة الإنجليزية، بحجم ساعي أدناه ساعتان ونصف وأعلاه ثلاث ساعات، لتخصص الفترة المسائية لبرمجة الاختبار في مادة التاريخ والجغرافيا ومدته ساعتان و30 دقيقة.

ويختتم الممتحنون امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2023، باجتياز الاختبارات في ثلاث مواد، ويتعلق الأمر باللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة واللغة الأمازيغية، بحجم ساعي يتراوح بين ساعتين ونصف وثلاث ساعات، حسب طبيعة كل مادة، وذلك بمعدل إجراء اختبارين في الفترة الصباحية والتي تنطلق على الساعة الثامنة والنصف صباحا، ومادة واحدة في الفترة المسائية وتنطلق في الساعة الثانية والنصف زوالا.