هكذا ستجرى اختبارات شهادتي “البيام” والبكالوريا

الالتحاق بالمراكز على السابعة والربع صباحا

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن جدول سير امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2024، إذ سيتم “توحيد مواد الاختبارات” لكافة الشعب السبع في اليومين الأولين من الامتحان الوطني، الذي سيجرى في فترة خمسة أيام، ابتداء من تاريخ الـ9 جوان المقبل، على أن تنطلق “البكالوريا الحقيقية” مع مواد الاختصاص، وذلك انطلاقا من اليوم الثالث وإلى غاية اليوم الخامس.

وفي مقابل ذلك، سيكون مترشحو شهادة التعليم المتوسط المعروف اصطلاحا بـ”البيام”، على موعد مع اجتياز الاختبارات في عشر مواد تعليمية، موزعة على ثلاثة أيام، بمعدل ثلاث مواد في اليوم، باستثناء اليوم الأول الذي سيشهد برمجة أربعة مواد كاملة، ويتعلق الأمر باللغة العربية، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، التربية الإسلامية والتربية المدنية.

وأوضح جدول سير اختبارات بكالوريا التعليم الثانوي، بأن تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي في الشعب السبع، ويتعلق الأمر بآداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد وفنون، سيجتازون في اليوم الأول من الامتحان اختبارين في مادة اللغة العربية وآدابها، حيث سيتم تخصيص حجم زمني قدره خمس ساعات لشعبة آداب وفلسفة باعتبارها مادة مميزة لشعبتهم، في حين سيبرمج الاختبار لتلاميذ شعبة “لغات أجنبية” في أربع ساعات، على أن يتم تخصيص حجم زمني يقدّر بثلاث ساعات لفائدة تلاميذ أربع شعب، وهي العلوم التجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد وفنون.

إلى ذلك، أبرز ذات الجدول التوضيحي، بأن الاختبار الأول ينطلق على الساعة الثامنة والنصف صباحا، ليتم فتح مراكز الإجراء ابتداء من الساعة السابعة، على أن يتم الترخيص للمترشحين بالدخول في حدود الساعة السابعة والنصف، من أجل أن يتسنى لهم الالتحاق بقاعات الامتحان بكل أريحية، تفاديا للوقوع في مشكل “التأخر”، وبالتالي، الإقصاء من الامتحان، على أن يتم تخصيص الفترة المسائية لبرمجة اختبار مادة “التربية الإسلامية” لتلاميذ جميع الشعب، حيث تم تخصيص حجم زمني قدره ساعتين و30 دقيقة من الزمن.

أما بخصوص اليوم الثاني من الامتحان، الذي سيصادف الـ10 جوان الداخل، أشار الجدول التوضيحي إلى أن التلاميذ بمختلف شعبهم، سيجتازون في الفترة الصباحية اختبار مادة الرياضيات، بحجم ساعي متباين بين شعبة وأخرى، إذ تم تخصيص مدة أربع ساعات ونصف لتلاميذ شعبتي رياضيات وتقني رياضي، في حين سيجتاز مترشحو ثلاث شعب، ويتعلق الأمر بآداب وفلسفة، لغات أجنبية وفنون، الاختبار في مدة ساعتين ونصف من الزمن، في حين تم تخصيص حجم ساعي يقدّر بـ3 ساعات ونصف لفائدة تلاميذ شعبتي علوم تجريبية وتسيير واقتصاد.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد خصّصت وزارة التربية الوطنية، من خلال مصالحها المختصة، الفترة المسائية لإجراء اختبار مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ جميع الشعب.

أما فيما يتعلق باليوم الثالث من الامتحان، فقد لفت الجدول التوضيحي نفسه إلى أن المترشحين بمختلف شعبهم، سيجتازون الاختبارات في المواد الأساسية أو ما يصطلح عليها “بالمواد المميزة للشعب”، إذ سيكون ممتحنو ثلاث شعب، وهي آداب وفلسفة، لغات أجنبية وفنون، على موعد لاجتياز اختبارين في مادتي الفلسفة واللغة الفرنسية، موزعتين على فترتين صباحية ومسائية.

أما بخصوص تلاميذ شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، فإنهم سيجتازون اختبارين في مادتي علوم الطبيعة والحياة واللغة الفرنسية، على أن يجتاز مترشحو شعبة تقني رياضي اختبارين اثنين في مادتي التكنولوجيا واللغة الفرنسية، في حين سيتم اختبار ممتحني شعبة تسيير واقتصاد في مادتي التسيير المحاسبي واللغة الفرنسية، موزعتين على فترتين اثنتين صباحية وأخرى مسائية.

وفي اليوم الرابع من الامتحان، أبرز الجدول التوضيحي بأن تلاميذ شعبة آداب وفلسفة، سيختتمون امتحان شهادة البكالوريا باجتيازهم لاختبارين اثنين في مادتي التاريخ والجغرافيا واللغة الأمازيغية، على أن يجتاز مترشحو الشعب الست المتبقية، اختبارين في مادتين اثنتين وهما التاريخ والجغرافيا واللغة الأمازيغية.

وعن اليوم الخامس والأخير من البكالوريا، أظهر الجدول البياني بأن مترشحي شعبة لغات أجنبية، سيكونون على موعد مع اجتياز الاختبار الأخير في اللغة الأجنبية الثالثة، وهي إما الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية، ليجتاز تلاميذ ثلاث شعب، ويتعلق الأمر بعلوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، اختبارين في مادتين وهما العلوم الفيزيائية والفلسفة، موزعتين على فترتين صباحية ومسائية.

وإلى ذلك، سيتم اختبار تلاميذ شعبة تسيير واقتصاد، في مادة “الاقتصاد والمناجمنت” صباحا، مع برمجة اختبار مادة الفلسفة في الفترة المسائية، على أن يجتاز مترشحو “شعبة الفنون” اختبار مادة الفنون، حيث تم تخصيص حجم ساعي يقدّر بأربع ساعات ونصف، باعتبارها مادة أساسية.