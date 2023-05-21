هكذا ستجرى الدورة الاستدراكية لامتحان “السانكيام الجديد”

4 اختبارات في اليوم خلال فترة مغلقة والاستنجاد بالأسئلة الاحتياطية

سيشرع مديرو التربية للولايات، في عقد لقاءات مكثفة مع مفتشي الإدارة والتنظيم التربوي للابتدائي، للتحضير اللوجستيكي والبيداغوجي لبرمجة الدورة الاستدراكية الثانية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في ظروف مريحة وجيدة، والتي سيتم تنظيمها لفائدة التلاميذ المتغيبين خلال الدورة الأولى، إذ تقرر برمجة أربعة اختبارات في اليوم في فترة إجراء مغلقة تمتد على مدار ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر “الشروق”، أن بعض مديري التربية للولايات، شرعوا ابتداء من مساء الأحد في عقد اجتماعات ماراطونية مكثفة مع مفتشي التعليم الابتدائي للإدارة والتنظيم التربوي “المواد”، لأجل التحضير الجيد من الناحيتين البيداغوجية واللوجيستيكية، لتنظيم اختبارات استدراكية في دورة ثانية أو ما يصطلح عليها “بالتقييمات الكتابية” التعويضية، لفائدة تلاميذ أقسام الخامسة الذين تغيبوا خلال امتحان “السانكيام الجديد” في دورته الأولى سواء بسبب المرض أو لأسباب أخرى قاهرة.

وجاءت هذه الخطوة، بغية التصدي لأي مشكل أو طارئ قد يعترض مديري المدارس الابتدائية خلال فترة إجراء “الامتحان التعويضي”، والتحكم في سيره بشكل يجعله ناجحا على كافة المستويات، خاصة وأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أقر برمجته مباشرة بعد الانتهاء من تنظيم امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة جوان 2023، أي ابتداء من تاريخ 18 جوان المقبل وإلى غاية 20 منه.

إحصاء شامل للمتغيبين وإلزامية إرسال القوائم للوزارة

وأسرت مصادرنا، بأن مديريات التربية للولايات، من خلال رؤساء المدارس الابتدائية، مطالبون وجوبا بالقيام بإجراء إحصاء شامل ودقيق لعدد التلاميذ المتغيبين خلال الدورة الأولى لامتحان “بديل السانكيام” بصيغته الجديدة، كمرحلة أولى، وإرسال قوائمهم إلى مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة في آجال سيتم ضبطها لاحقا.

وبخصوص المواضيع التي ستطرح في الدورة الاستدراكية للتقييمات الكتابية التعويضية، أكدت المصادر نفسها، بأنه نظرا لضيق الوقت وارتباط أساتذة الخامسة ابتدائي بتأدية عدة مهام في آن واحد، واقتراب موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث، فقد تقرر بصفة مبدئية اللجوء إلى الاستغلال الأمثل للأسئلة الاحتياطية غير المستهلكة خلال الدورة الأولى لامتحان “السانكيام الجديد”.

وأما في حال عدم توفر مواضيع إضافية على مستوى مقاطعة جغرافية ما، فإنه سيتم الترخيص لها باللجوء بصفة استثنائية إلى مقاطعات جغرافية مجاورة لتقديم طلب الحصول على “أسئلة احتياطية” غير مستهلكة، شريطة فرض الانضباط والتقيد بالسرية التامة عند الشروع في نقل أظرفة المواضيع وتوزيعها.

وأضافت نفس المصادر، بأنه تقرر مبدئيا برمجة الاختبارات الكتابية في 12 مادة على مدار ثلاثة أيام مغلقة أي ابتداء من تاريخ 18 جوان الداخل، وذلك بمعدل برمجة أربعة اختبارات في اليوم، وذلك لكي يتسنى للأساتذة تصحيح أوراق إجابات التلاميذ وتدوين الملاحظات الوصفية على دفتر التقييمات وحجز كافة البيانات والمعلومات على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، ثم الانتقال إلى مرحلة تسليم الشهادات الشرفية ودفاتر التقييمات قبل نهاية شهر جوان، على اعتبار أن الوصاية قد ضبطت في وقت سابق تاريخ 22 جوان لتسليم النتائج للتلاميذ المشاركين في الدورة الأولى للامتحان.

يذكر أن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، لا يزال جاريا، إذ اجتاز الأحد التلاميذ اختبارا في مادة “فهم المكتوب في مادة اللغة الفرنسية”، ليكونوا الثلاثاء المقبل على موعد مع الاختبار في مادة الإنتاج الكتابي في مادة اللغة الفرنسية، لتختتم الدورة الخميس 25 ماي مع إجراء آخر اختبار في مادة “التربية العلمية والتكنولوجية”.