هكذا ستجرى مسابقة ديسمبر للتوظيف الخارجي للأساتذة

ستبرمج على أساس الشهادة لرفع حظوظ المتعاقدين لنيل منصب

من المرتقب أن تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة، ومن المقرر برمجتها على أساس الشهادة وليس الاختبار الكتابي، وذلك بغية تحقيق عدة أهداف على أرض الواقع، من أبرزها منح فرصة ثمينة للأساتذة المتعاقدين لنيل منصب مالي قار، وبالتالي، الاستفادة مباشرة من إجراءات وتدابير الترسيم، وتسوية نهائية لوضعيتهم المالية والمادية والإدارية والمهنية.

بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في سد العجز البيداغوجي والذي من المتوقع أن يطرح مع بداية السنة الدراسية وخلالها، تفاديا لترك الأقسام التربوية من دون مربين.

وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية والتي من المنتظر برمجتها شهر ديسمبر المقبل، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، أعلن محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية، أنه سيتم إجراؤها على أساس الشهادة، أي من خلال القيام بدراسة ملفات المترشحين المودعة، وهو الإجراء التنظيمي القانوني، الذي سيحقق تغطية شاملة للمناصب المالية الشاغرة، وبالتالي، سد الشغور في رتبة أستاذ، وتجنّب بذلك ترك الأقسام التربوية من دون مربين خاصة في بعض التخصصات العلمية كالرياضيات والعلوم الطبيعية بالإضافة إلى اللغات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، أنه وفي كل الأحوال، فإن الفئة التي عملت بصفة التعاقد “الأساتذة المتعاقدين”، بعنوان السنوات السابقة سواء على مناصب مالية شاغرة بصفة نهائية، أو مناصب مالية شاغرة بصفة مؤقتة، فإنها تحتفظ بحقها المتعلق باحتساب أقدميتها المكتسبة بهذه الصفة، عند تنظيم مسابقة التوظيف.

ومن هذا المنطلق، فإن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، وعند قيامها بتنظيم المسابقة على أساس الشهادة، فإنها ستعتمد على “معايير” واضحة في ترتيب ملفات المترشحين، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي ملاءمة تخصص المؤهل العلمي مع متطلبات الرتبة، يليه التكوين المكمّل، ثم الأعمال والدراسات المنجزة، وأخيرا الخبرة المهنية المكتسبة، ما يرفع حظوظ الأساتذة المتعاقدين في نيل منصب مالي قار، بحيث تحدّد الأولوية في التخصصات حسب قرار فتح المسابقة، وتعطى نقاط لكل تخصص حسب أولويته.

وأما عن مراحل إجراء المسابقة، فإن أول خطوة يتم اتخاذها تتمثل في تشكيل لجنة تقنية متخصصة والتي يرأسها مدير التربية للولاية، وتضم ممثلين عن المديرية وممثلين منتخبين من اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة بالرتبة المعنية بالمسابقة، ليتم الانتقال إلى مرحلة “فحص الملفات”، بحيث تقوم ذات اللجنة بدراسة الملفات المقدمة للتأكّد من مطابقتها للشروط القانونية المطلوبة في المسابقة، مثل المؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات المهنية، على أن يتم المرور إلى مرحلة إعداد المحاضر، إذ تتكفل اللجنة بإنجازها، والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص، القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتهم لمطابقتها للشروط والقائمة الاسمية للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، مع تبيان دقيق لسبب الرفض “نقص في الوثائق أو عدم استيفاء شروط قانونية”.

لتختتم العملية بمنح المترشحين المرفوضة ملفاتهم الحق في الطعن، على مستوى مكتب التسجيل بمديرية التربية، على أن يتم البت فيها، مع ضرورة تبليغ المترشحين كتابيا قبل الانتقال إلى المرحلة المستقبلية.

وبخصوص التسجيلات الإلكترونية للالتحاق برتبة أستاذ متعاقد في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي جرت بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية في الفترة من 25 أوت الفائت وإلى غاية 31 منه، لفت وزير التربية الوطنية إلى أن مصالحه المختصة قد اعتمدت لترتيب جميع المترشحين الذين بادروا بتسجيل طلباتهم ومعلوماتهم عبر نظام معلوماتي ابتكر وأطر لهذا الغرض في الآجال المحدّدة، ترتيبا استحقاقيا تفاضليا، بمعايير تتمثل أساسا في أقدمية الشهادة ومكان الإقامة ثم السن في حال التساوي.

وفيما يتعلق بمسألة تسديد المستحقات المالية الخاصة بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة شهريا بدلا من الصفة السنوية، جدّد محمد صغير سعداوي، التأكيد على أن التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، قد ذللت كل الصعوبات ذات الصلة، حيث نصت على جميع الترتيبات والإجراءات التي تساهم في صب المستحقات المتعلقة بالمعنيين بصفة شهرية ومنتظمة من دون أي تأخير، وبالتالي، فدائرته الوزارية ستقف على تطبيق ذات التدابير على مستوى جميع مديريات التربية للولايات ضمانا للحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.