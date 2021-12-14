هكذا ستكون آخر تحضيرات “الخضر” لمواجهة قطر

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمباراة نصف نهائي كأس العرب، التي يواجه فيها منتخب البلد المنظم قطر، سهرة هذا الأربعاء..

ويستهل “الخضر” برنامجهم في اليوم الأخير قبل المواجهة المنتظرة، بالخضوع لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، وبعدها ندوة صحفية للمدرب مجيد بوقرة رفقة المدافع مهدي تاهرات.

وسيجتمع بعدها الطاقم الفني مع اللاعبين، للتطرق لعدة أمور تخص المباراة المقبلة مع قطر، قبل معاينة مباريات المنافس، والوقوف على نقاط قوته وضعفه، وتعد حصة الفيديو المبرمجة الثلاثاء، الثانية للمنتخب في إطار التحضير لمواجهة قطر.

ويجري المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له، تحسبا لمباراة نصف النهائي، في حدود الرابعة ونصف بتوقيت الجزائر، وهي الحصة التي يضع خلالها بوقرة اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي تدخل مباراة نصف النهائي.

وخاض أمسية الاثنين رفقاء براهيمي ثاني حصة تدريبية، تحضيرا لمباراة قطر، وهي الحصة التي عرفت مشاركة كل العناصر الوطنية، بما فيهم بلايلي وبونجاح وبلعمري.