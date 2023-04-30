هكذا ستكون حالة الطقس بالجزائر في الفاتح من ماي

ستعرف حالة الطقس يوم الإثنين 1 ماي، تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية الشرقية، والمناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس، حسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية.

ففي المناطق الوسطى والشرقية لشمال البلاد ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة خلال الصبيحة، مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية الشرقية، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما بالمناطق الغربية، فستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. باستثناء تشكّل سحب على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا، لتكون مرفوقة برعود أواخر النهار.

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، ما بين 30 إلى 43 درجة. وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الساحلية، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 22 إلى 31 درجة، حسب ما أفادت به ذات المصالح.