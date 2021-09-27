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جواهر

هكذا ستكون حياة ميركل بعد مغادرتها الحكم!

جواهر الشروق
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هكذا ستكون حياة ميركل بعد مغادرتها الحكم!
أرشيفية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أسدلت الانتخابات الألمانية، الاثنين، الستار عن مشوار المستشارة أنجيلا ميركل، بعد نحو 16 عاما من وجودها في المنصب الذي تولته كأول امرأة في تاريخ البلد.

وفي معترك الحياة السياسية اتسمت ميركل بالقوة والصلابة، حتى أن وسائل الإعلام لقبتها بالمرأة الحديدية.

تفاصيل حياتها اليومية كانت دائماً مثيرة للفضول، بدء من مكان سكنها وحتى التفاصيل الصغيرة في حياتها اليومية والأطباق التي تحبها، ولعل ما يشغل الكثيرين حاليا هو كيف ستكون حياتها بعد مغادرتها الحكم.

كشفت ميركل في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أنها ستواصل بعد استقالتها من منصبها، العيش في شقتها في برلين، وكذلك في المنزل الريفي في أوكرمارك.

والملفت في مسيرتها أنها، رفضت الانتقال إلى سكن توفره الدولة، عندما استلمت منصب المستشارة.

وتعيش المرأة الحديدية مع زوجها أستاذ الكيمياء الدكتور يواكيم سوير، في بناية تتكون من شقق عدة وسط برلين، حيث يطل منزلها على متحف بيرغامون المعروف وكورنيش نهر شبريه.

وتقع شقتها في الطابق الرابع والأخير في بناية تعود إلى القرن التاسع عشر، فيما لا توجد أسوار حولها كما أنها تفتقر إلى فناء أو حديقة، وفق ما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

يوجد في البناية شقق سكنية عدة، يقيم فيها ألمان في سن التقاعد وما قبل التقاعد، بالإضافة إلى ذلك يقف على باب المبنى الخارجي شرطي واحد فقط، وفي مكان قريب سيارة شرطة. وعند مدخل البناية هناك لوحة تضم أسماء أصحاب الشقق، المقيمين هناك.

تبدأ ميركل كل يوم بتناول الإفطار مع زوجها، كما قالت ذات مرة للرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وفق موقع “بزنس إنسايدر”، ويقال إن سوير وميركل يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة وحضور الأوبرا معاً.

كذلك يعتبر زوجها مقتصداً للغاية، فغالباً ما يسافر على خطوط طيران منخفضة التكلفة بدلاً من مرافقة ميركل في طائرة حكومية.

فيما يتعلق بطعامها المفضل، فهو الملفوف الأخضر أو النقانق، حيث تم انتخابها “ملكة الملفوف” في أولدنبورغ عام 2001.

ميركل طاهية موهوبة، وتشمل بعض أطباقها المميزة حساء البطاطس، ورغيف اللحم البقري، وكعكة البرقوق، واحتفظت أيضاً بعادة مرتبطة بالطعام من تربيتها في ألمانيا الشرقية، ففي مقابلة مع مجلة Superillu الألمانية، قالت إنها ما زالت تشتري أشياء بمجرد رؤيتها، حتى عندما لا تحتاجها حقا.

وأوضحت أنها عادة عميقة الجذور تنبع من حقيقة الوضع الاقتصادي السيئ حيث كانت الأشياء نادرة، فاعتادت الحصول على ما تستطيع عندما تستطيع.

وخارج أوقات العمل، تعد المستشارة الألمانية من محبي كرة القدم، حيث أصبحت صديقة للمنتخب الألماني المنتصر خلال رحلتهم للفوز بكأس العالم في عام 2014.

ما الذي تنوي ميركل فعله بعد الخروج من الحكم؟

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد صرحت عندما أوشكت فترة ولايتها الرابعة والأخيرة على الانتهاء إن أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم هو “لا شيء”.

وأضافت ميركل أنها قد تسافر إلى إفريقيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبيرغ” يوم الأربعاء.

وخلال ندوة عقدت بمدينة دوسلدورف، قالت المستشارة في معرض ردها على سؤال بشأن خططها للمستقبل:”قررت أن أول ما سأفعله هو لا شيء وسأنتظر ما يحدث”.

وتابعت: “بالتأكيد ستأتيني دعوات، ولكن إذا كنت سأعد لنفسي جدول أعمال فقط لأنني أخشى الفراغ، الفراغ القاتل، فأنا لا أريد هذا”.

وأوضحت ميركل أنه نظرا لأنها انخرطت في عالم السياسة قبل أكثر من 30 عاما، فإنها لم تسأل نفسها أبدا عن الشيء الآخر الذي يمكن أن يثير اهتمامها “ولأنني بلغت السابعة والستين، فليس لدي وقت لا نهائي”.

المصدر: وكالات

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التعليقات
6
  • يوغرطة

    ميركل العظيمة بحق امراة شريفة كريمة قوية جريئة مجتهدة عاملة وطنية بمعني الكلمة جعلت من المانيا الاقوي بين كل دول اوروبا . الف تحية لهذه المرأة الابية العفيفة الكريمة . ملاحظة : ميركل اشرف واكرم وافضل من 1000 حاكم عربي خائن عميل ذليل مستسلم منبطح

    2
  • خليفة

    يجب ان ياخذ حكام العرب درسا اخلاقيا و سياسيا من هذه المراة المتواضعة و الشجاعة.

    4
  • ثانينه

    بعد 16 من الحكم تعيش السيده المحترمه ميركل في شقتها في برلين وكدالك في المنزل الريفي..انها انسانه ليست عربيه وليست مسلمه..فهي انسان بمعني الكلمه وبس..تعلموا من الغرب احسن لكم..

    3
  • منير

    إمرأة مسيحية دكتورة فاهمة مثقفة تحب الوطن مفخرة لألمانيا ترى لو جئت في مكان أويحيى وملزي و سلال وشريف رحماني والسعيد وحداد وخاوة و لوكال الذي طبع آلاف ملايير الدينارات لو كنت مكانهم لطلبت بالاعدام أو لانتحرت على العار و ما سألاقيه يوم القيامة

    5
  • الغريب

    مسكينه هي لم تدري بعد لماذ خلقت رغما انها حازت كل شي ان لم تذق حلوه الاسلام .. فالحمد لله عى هاته النعمه وكفى

    -4
  • كل شيء ممكن

    مرأة متواضعة تسكن حالين (ماشي كيما حنا Club des Pins ) في شقة متواضعة في Île aux Musées (Berlin) في شارع Am Kupfergraben 6 مقابل Musée de Pergame ممكن نبحث على شقة و نلاحظ بعد أمثار سيارة الشرطة وبعض أحيان شرطي يقف قرب مذخل السكن . lien تبحث عليه أو أكتبه لمن يريد.

    23

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