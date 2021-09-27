هكذا ستكون حياة ميركل بعد مغادرتها الحكم!

أسدلت الانتخابات الألمانية، الاثنين، الستار عن مشوار المستشارة أنجيلا ميركل، بعد نحو 16 عاما من وجودها في المنصب الذي تولته كأول امرأة في تاريخ البلد.

وفي معترك الحياة السياسية اتسمت ميركل بالقوة والصلابة، حتى أن وسائل الإعلام لقبتها بالمرأة الحديدية.

تفاصيل حياتها اليومية كانت دائماً مثيرة للفضول، بدء من مكان سكنها وحتى التفاصيل الصغيرة في حياتها اليومية والأطباق التي تحبها، ولعل ما يشغل الكثيرين حاليا هو كيف ستكون حياتها بعد مغادرتها الحكم.

كشفت ميركل في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أنها ستواصل بعد استقالتها من منصبها، العيش في شقتها في برلين، وكذلك في المنزل الريفي في أوكرمارك.

والملفت في مسيرتها أنها، رفضت الانتقال إلى سكن توفره الدولة، عندما استلمت منصب المستشارة.

وتعيش المرأة الحديدية مع زوجها أستاذ الكيمياء الدكتور يواكيم سوير، في بناية تتكون من شقق عدة وسط برلين، حيث يطل منزلها على متحف بيرغامون المعروف وكورنيش نهر شبريه.

وتقع شقتها في الطابق الرابع والأخير في بناية تعود إلى القرن التاسع عشر، فيما لا توجد أسوار حولها كما أنها تفتقر إلى فناء أو حديقة، وفق ما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

يوجد في البناية شقق سكنية عدة، يقيم فيها ألمان في سن التقاعد وما قبل التقاعد، بالإضافة إلى ذلك يقف على باب المبنى الخارجي شرطي واحد فقط، وفي مكان قريب سيارة شرطة. وعند مدخل البناية هناك لوحة تضم أسماء أصحاب الشقق، المقيمين هناك.

تبدأ ميركل كل يوم بتناول الإفطار مع زوجها، كما قالت ذات مرة للرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وفق موقع “بزنس إنسايدر”، ويقال إن سوير وميركل يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة وحضور الأوبرا معاً.

كذلك يعتبر زوجها مقتصداً للغاية، فغالباً ما يسافر على خطوط طيران منخفضة التكلفة بدلاً من مرافقة ميركل في طائرة حكومية.

فيما يتعلق بطعامها المفضل، فهو الملفوف الأخضر أو النقانق، حيث تم انتخابها “ملكة الملفوف” في أولدنبورغ عام 2001.

ميركل طاهية موهوبة، وتشمل بعض أطباقها المميزة حساء البطاطس، ورغيف اللحم البقري، وكعكة البرقوق، واحتفظت أيضاً بعادة مرتبطة بالطعام من تربيتها في ألمانيا الشرقية، ففي مقابلة مع مجلة Superillu الألمانية، قالت إنها ما زالت تشتري أشياء بمجرد رؤيتها، حتى عندما لا تحتاجها حقا.

وأوضحت أنها عادة عميقة الجذور تنبع من حقيقة الوضع الاقتصادي السيئ حيث كانت الأشياء نادرة، فاعتادت الحصول على ما تستطيع عندما تستطيع.

وخارج أوقات العمل، تعد المستشارة الألمانية من محبي كرة القدم، حيث أصبحت صديقة للمنتخب الألماني المنتصر خلال رحلتهم للفوز بكأس العالم في عام 2014.

ما الذي تنوي ميركل فعله بعد الخروج من الحكم؟

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد صرحت عندما أوشكت فترة ولايتها الرابعة والأخيرة على الانتهاء إن أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم هو “لا شيء”.

وأضافت ميركل أنها قد تسافر إلى إفريقيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبيرغ” يوم الأربعاء.

وخلال ندوة عقدت بمدينة دوسلدورف، قالت المستشارة في معرض ردها على سؤال بشأن خططها للمستقبل:”قررت أن أول ما سأفعله هو لا شيء وسأنتظر ما يحدث”.

وتابعت: “بالتأكيد ستأتيني دعوات، ولكن إذا كنت سأعد لنفسي جدول أعمال فقط لأنني أخشى الفراغ، الفراغ القاتل، فأنا لا أريد هذا”.

وأوضحت ميركل أنه نظرا لأنها انخرطت في عالم السياسة قبل أكثر من 30 عاما، فإنها لم تسأل نفسها أبدا عن الشيء الآخر الذي يمكن أن يثير اهتمامها “ولأنني بلغت السابعة والستين، فليس لدي وقت لا نهائي”.

المصدر: وكالات