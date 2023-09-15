هكذا ستكون قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

ستجرى يوم 12 أكتوبر المقبل بالقاهرة والمنتخب الوطني في المستوى الأول

يترقب عشاق كرة القدم ما ستسفر عنه قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الحدث المرتقب والأهم على مستوى القارة السمراء.

وأُسدل الستار، نهاية الأسبوع الفارط، على التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بعد تأهل 23 منتخبا بشكل رسمي إلى البطولة، بجانب كوت ديفوار البلد المضيف.

ومن المقرر، أن يتم سحب 6 مجموعات تضم كل مجموعة منها 4 منتخبات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16 مع أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من حيث النتائج، على غرار نسختي مصر 2019 والكاميرون 2022.

وقبل إجراء القرعة، سيتم توزيع المنتخبات من خلال الاعتماد على آخر تصنيف للاتحاد الدولي للعبة، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية نقلا عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن موعد القرعة سيكون يوم 12 أكتوبر المقبل، وبالتالي، سيتم الاعتماد على تصنيف شهر سبتمبر الجاري، والذي ينتظر أن يتم الكشف عنه يوم 21 من الشهر الحالي.

وبحسب التصنيف الحالي الصادر في أوت الماضي، تأتي منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر في المستوى الأول، بالإضافة إلى البلد المضيف كوت ديفوار.

وفي المستوى الثاني، تأتي منتخبات نيجيريا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا، والثالث كل من الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا، وفي الرابع منتخبات غينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا وأنغولا وجامبيا وتنزانيا.

ومن المنتظر، أن تقع المنتخبات العربية من المستوى الأول، وهي المغرب والجزائر وتونس ومصر، مع منتخب وحيد من كل مستوى في المستويات الأدنى.

أما المنتخب الموريتاني الموجود في التصنيف الرابع، فسيقع على الأرجح في مجموعة قوية، وربما يصطدم بمصر أو تونس أو الجزائر أو المغرب مبكرا في دور المجموعات، مع أحد منتخبات المستوى الثاني القوية أيضا من أمثال نيجيريا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا.

يذكر، أن النسخة الماضية انتهت بتتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية.