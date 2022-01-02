هكذا ستكون مواضيع “الباك” للشعب العلمية واللغات الأجنبية

تلقين مسبق لكيفيات الإجابة عن مواضيع الفلسفة

أمرت وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومفتشي التربية، باعتماد تدابير بيداغوجية جديدة عند إنجاز مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عموما و”مادة الفلسفة” بشكل خاص، إذ تقرر تمكين المترشحين من التعرف على طريقة حل المقالات من خلال شرح خطوات الإجابة الصحيحة، في خطوة لرفع فرص النجاح.

أوضحت الوزارة من خلال المفتشية العامة للتربية في مراسلة رقم 581 مؤرخة في الـ29 ديسمبر 2021، موجهة للديوان الوطني للمسابقات، بأنه تقرر بناء على مخرجات الملتقى الوطني المتعلق بتصميم وتقييم مواضيع البكالوريا، إعادة النظر في كيفيات ومنهجية طرح مواضيع الاختبار في مادة الفلسفة في البكالوريا في ثلاث شعب ويتعلق الأمر بالعلوم التجريبية والرياضيات واللغات الأجنبية، إذ سيتم تمكينهم من الطريقة الصحيحة لحل المقالات، مع عرض الخطوات التي يجب اعتمادها في الإجابة الصحيحة في المواضيع الاختيارية الثلاثة، مراعاة للحجم الساعي الذي أقرته الترتيبات الخاصة بالمخططات الاستثنائية للتمدرس، والذي تقلص من ثلاث ساعات إلى ساعتين فقط أسبوعيا.

ووجهت المفتشية العامة، تعليمات لمفتشي التربية لمادة الفلسفة، تحثهم بتعميم التدابير البيداغوجية لاختبار مادة الفلسفة المستحدثة السنة الفارطة في شعبتي تسيير واقتصاد وتقني رياضي، جراء التقليص في الحجم الساعي للمادة، بالنسبة للمترشحين في الشعب العلمية والتقنية واللغات الأجنبية، وذلك في خطوة لتمكينهم من الحصول على علامات جيدة في هذه المادة التي لطالما صنفت كمادة “مسقطة” و”إقصائية” لهؤلاء.