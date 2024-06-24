هكذا ستُجرى اختبارات الترقية إلى 25 رتبة عليا بالتربية

برمجة 3 مواد في اليوم موزعة على فترتين صباحية ومسائية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة سير الاختبارات الخاصة بالامتحانات المهنية، والتي من المقرر إجراؤها في الـ13 جويلية الداخل، إذ سيجتاز المترشحون الراغبون في الترقية إلى رتب عليا بعنوان سنة 2024، ثلاثة اختبارات في يوم واحد، على أن يلتحقوا بالتكوين المتخصص في حال افتكاكهم لمعدل النجاح في المسابقة ذاتها.

وأوضح جدول تفصيلي صادر عن الوزارة الوصية، بأن جميع المترشحين الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى رتب عليا وأكدوا ذلك بعد إيداعهم لملفات الترشح والتي تضم سبع وثائق، سيكونون على موعد مع اجتياز عدة اختبارات في اليوم الواحد، وذلك بمعدل برمجة اختبار واحد في الفترة الصباحية، واختبارين اثنين في الفترة المسائية.

وبالتالي، ففي حال افتكاكهم معدل النجاح والذي يساوي أو يفوق 10 من 20، فإنه سيتم إخضاعهم لتكوين متخصص للالتحاق ببعض الرتب، وذلك قبل التحاقهم بمناصب عملهم الجديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

أما بالنسبة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، أوضح ذات الجدول التوضيحي، بأن الممتحنين سيجتازون ثلاثة اختبارات بتاريخ الـ13 جويلية المقبل، إذ تقرر إجراء اختبار واحد في الفترة الصباحية، حيث سيبرمج في مادة “التشريع المدرسي”، بحجم ساعي يقدر بثلاث ساعات من الزمن حيث سينطلق من الساعة الثامنة وإلى الساعة الحادية عشر، ليتم بعدها تخصيص الفترة المسائية لبرمجة اختبارين اثنين، في مادتين اثنتين، ويتعلق الأمر أولا بمادة “علوم التربية” وينطلق من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الثالثة، والثاني يخص مادة “تكنولوجيا الإعلام والاتصال”، إذ يبرمج في مدة ساعتين من الزمن، وسينطلق في الساعة الثالثة والنصف زوالا ليمتد إلى غاية الخامسة والنصف.

أما بخصوص رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، أشار الجدول التوضيحي نفسه، إلى أنه سيتم اختبار جميع المترشحين الذين تأكدت مشاركتهم في الامتحان المهني الداخلي للترقية، في ثلاث مواد أساسية، ويتعلق الأمر أولا بمادة “التشريع المدرسي”، التي تقرر برمجتها في الفترة الصباحية من يوم الـ13 جويلية، إذ سينطلق الاختبار على الساعة الثامنة صباحا ليمتد إلى غاية الساعة الحادية عشرة.

إلى ذلك، فقد قررت الوزارة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تخصيص الفترة المسائية من نفس اليوم، لإجراء اختبارين اثنين، الأول سيبرمج في مادة “علوم التربية”، بحجم ساعي يقدر بساعتين من الزمن، حيث ينطلق الاختبار على الساعة الواحدة زوالا ويستمر إلى الساعة الثالثة، ليبدأ الاختبار الثاني في مادة “تكنولوجيا الإعلام والاتصال”، على الساعة الثالثة والنصف ويمتد على مدار ساعتين، أي إلى غاية الخامسة والنصف.

تجدر الإشارة، بأن التسجيلات الإلكترونية للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى 25 رتبة عليا، لا تزال جارية وستختتم بصفة رسمية يوم الخميس المقبل 27 جوان الجاري، والتي كانت قد انطلقت في الـ4 منه. في حين تقوم مصالح مديريات التربية للولايات حاليا بحجز معلومات الممتحنين ومراقبتها مراقبة دقيقة، إلى جانب الحرص على ضبط قاعدة البيانات الخاصة بهم والمسلمة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن هذه “المعطيات الرقمية”، هي التي تستغل في إنجاز “كشوف نقاط” الاختبارات الكتابية، ومحاضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين في الامتحانات المهنية، علاوة على الالتزام بدراسة ملفات الممتحنين والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، وذلك ابتداء من تاريخ فتح التسجيلات.