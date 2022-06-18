هكذا سخر مودريتش من صلاح في نهائي رابطة الأبطال

لم تمرّ تغريدة نجم ليفربول محمد صلاح، التي توعّد فيها بتصفية حساب قديم مع ريال مدريد، في نهائي رابطة الأبطال، من دون “شماتة” من الجهة المقابلة. لكن بعد نهاية المباراة.

فقد كشف لاعب ريال مدريد، البرازيلي رودريغو غوس، عما فعله رفيقه الكرواتي لوكا مودريتش، في نهاية اللقاء الذي فاز فيه الملكي بلقبه الأوروبي الـ14.

وقال رودريغو في حديث لمنصة “كورتيس بودكاست”، إنّ لاعبي ريال مدريد استغلوا تغريدة صلاح كحافز لهم للفوز بالمقابلة. متوعّدين بالسخرية منه بعد نهاية اللقاء.

وتابع:”سأروي موقفا طريفا. فبعد صافرة النهاية، قدّمنا ممرّا شرفيا للاعبي ليفربول. وعند مرور صلاح حزينًا (بعد الهزيمة)، قال له مودريتش ساخرا: يمكنك المحاولة لاحقا”.

وكتب الدولي المصري مطلع شهر ماي الماضي، تغريدة على تويتر قال فيها:”لدينا حساب قديم للتصفية”، في إشارة إلى “الانتقام” من النادي الإسباني لهزيمة نهائي 2018.