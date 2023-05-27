هكذا سيتأثر المنتخب الوطني بتغيير بعض نجوم الخضر أنديتهم

بن سبعيني في دورتموند وزروقي في فينورد

ينتظر أن يستفيد المنتخب الوطني ومعه، طبعا، الناخب الوطني، جمال بلماضي، بانتقال اللاعبين الجزائريين إلى أندية أوروبية كبيرة، في صورة رامز زروقي، الذي سيلعب رسميا الموسم القادم في صفوف بطل هولندا، فينورد روتردام، ورامي بن سبعيني الذي سيتقمص ألوان ثاني عمالقة الدوري الألماني، بوريسيا دورتموند، وهذا إضافة إلى حسام عوار المنتظر التحاقه بروما الإيطالي، وربما آخرون لم يتحدد مصيرهم بعد.

من المرتقب أن ينعكس انضمام الثنائي، رامي بن سبعيني إلى بوريسيا دورتموند الألماني، ورامز زروقي إلى فينورد روتردام الهولندي إيجابيا على مستوى أداء المنتخب الوطني مستقبلا، وهذا بالنظر إلى القيمة الفنية الكبيرة للناديين، سواء على المستوى المحلي على التوالي في البطولة الألمانية والهولندية، أم على المستوى الأوروبي، بمشاركتهما كل موسم في المنافسة الأكبر، رابطة أبطال أوروبا.

وبالتحاق بن سبعيني وزروقي بفريقين عريقين، على غرار دورتموند وفينورد، إلى جانب رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، اللذين وصلا إلى آخر أمتار رابطة أبطال أوروبا لهذا الموسم، لاسيما محرز الذي سينشط نهائي المنافسة مع مانشستر سيتي في العاشر جوان المقبل أمام أنتير الإيطالي، سيتحولون مستقبلا إلى القاطرة التي ستجر بقية زملائهم في المنتخب الوطني إلى الأعلى، وهذا بالنظر لقيمة الأندية التي ينشطون فيها.

في نفس السياق، سترتفع القيمة الفنية للمنتخب الوطني، الذي بات يضم في صفوفه لاعبين ينشطون في أفضل الأندية وضمن أكبر البطولات، بداية من القائد رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، بطل البريميرليغ، اسماعيل بن ناصر متوسط ميدان الميلان، بطل الكالتشيو الإيطالي، رامز زروقي في فينورد روتردام، بطل الدوري الهولندي، رامي بن سبعيني ظهير دورتموند، الذي ينافس على لقب الدوري الألماني، في انتظار التعرف على وجهة لاعبين آخرين مرشحين لخوض تجارب جديدة الموسم القادم، وعلى رأسهم نجم أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار وظهير نادي ولفرهامتون الأنجليزي، ريان آيت نوري.

في سياق متصل، وبالنظر إلى التدعيمات الجديدة التي عرفها المنتخب الوطني شهر مارس الماضي، باستدعاء ستة لاعبين جدد، ينتظر أن ترتفع حدة التنافس داخل التشكيلة الوطنية، من أجل الظفر بمكانة أساسية، في المقابل، سيمنح ذلك الكثير من الخيارات للناخب الوطني.

يذكر أن المنتخب الوطني سيعود إلى أجواء المنافسة في 18 جوان المقبل، بمواجهة منتخب أوغندا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار 2023، التي كان المنتخب الوطني حسم تأهله لها مسبقا، بحصده 12 نقطة بعد فوزه بمبارياته الأربع الأولى. هذا، وبعد المواجهة الرسمية أمام أوغندا، سيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام نظيره التونسي، سيحتضنها ملعب “19 ماي 1956” بعنابة في 20 جوان المقبل.