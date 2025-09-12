-- -- -- / -- -- --
هكذا سيتعامل مدرب ليون مع غزال

تحدّث التقني البرتغالي باولو فونسيكا مدرب فريق ليون الفرنسي، عن لاعبه الجديد الدولي الجزائري السابق رشيد غزال.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ردّ المدرب فونسيكا على سؤال فحواه كيفية التعامل مع المهاجم غزال، وقال: “إنه يتمتّع بِلياقة بدنية عالية، ويحتاج إلى المزيد من التدريبات، وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه لن يبدأ أساسيا (ضد ران). إنه مستعد لِمساعدة الفريق”.

وتُجرى مباراة ليون والمضيف ران مساء الأحد المقبل، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الفرنسية.

وأضاف: “إنه لاعب يتمتع بِخبرة واسعة، ويتّخذ قرارات صائبة، وأنا معجب به كثيرا. يمكنه الاستفادة من كل خبراته. أرى أنه لاعب محترف رائع، وشخص جيد، وأنه يعرف بِالفعل بعض اللاعبين هنا”.

وكان رشيد غزال (33 سنة) قد غادر فريق ليون في صيف 2017، فيما تنقضي مدة العقد الجديد في الـ 30 من جوان 2026.

