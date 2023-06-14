هكذا سيتمّ تعويض الصيـادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة

3 مليون سنتيم شهريا لمدة 6 أشهر

وقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على مرسوم تنفيذي يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية للصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة في ولاية تيبازة.

ويتضمن المرسوم الذي وقعه الوزير الأول في الجريدة الرسمية، تخصيص منحة بقيمة 30 ألف دينار جزائري (3 ملايين سنتيم) لفائدة الصيادين المتضررين.

وسيتم تعويض الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي شهدتها تيبازة إلى غاية إعادة تهيئة المينائين وموقع الرسو المتضررة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وسيتم تحديد وشروط كيفيات التعويض وتخصيص المنحة الاستثنائية بموجب قرار مشترك بين وزارء الصيد البحري والداخلية والمالية.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بتخصيص منحة للصيادين في ذات المناطق، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 28 جوان 2023.