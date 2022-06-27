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اقتصاد

هكذا سيتم تحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي   

الشروق أونلاين
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هكذا سيتم تحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي   

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، بقصر الحكومة، وفداً وزارياً متكونا من عدد من الدول الإفريقية، يقومون بزيارة إلى الجزائر في إطار المشاركة في الدورة 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء.  

وضم الفوج الذي استقبله الوزير الأول وفقاً لبيان الوزارة كل من سارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والسكن للجمهورية التونسية، ومعزو جاجي سامبو، وزير الأشغال العمومية والسكن لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وقادو سابو مختار، وزير التجهيز لجمهورية النيجر.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مدى التقدم في تجسيد الطريق العابر للصحراء وأبعاده الإستراتيجية، وكذا آفاق تطويره من أجل التحول به إلى رواق اقتصادي وفق منظور اندماجي تنموي، وبأساليب تسيير حديثة، للتمكن من الاستغلال الأمثل لهذه البنية التحتية، لاسيما على صعيد تطوير التجارة البينية وتسريع وتيرة الاندماج الإقليمي والقاري.

كما مكّن اللقاء أيضا من تثمين مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتنفيذها في إطار مقاربة تشاركية جامعة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك القطاع الخاص، خدمة للتنمية والاندماج الاقتصاديين إقليمياً وقارياً.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الأشغال العمومية كمال ناصري.

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