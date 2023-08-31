هكذا سيتم تدريس التربية المرورية (فيديو)

في الابتدائي والمتوسط والثانوي..

كشف رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط، أن تدريس التربية المرورية سيكون ضمن مادة التربية المدنية.

وأكد الرائد سمير بوشحيط في تصريح خص به قناة الشروق نيوز، أن “التربية المرورية ستدرس ضمن مادة التربية المدنية في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط”.

أما في مرحلة التعليم الثانوي، ستكون التربية المرورية عبارة عن دروس متفرقة في جميع المواد، يضيف المتحدث نفسه.

وتابع بوشحيط قائلا: “ممكن إضافة بعض الدعائم الخاصة بالتحسيس من حوادث المرور أو أعمال تطبيقية وأنشطة بيداغوجية خاصة بالتربية المرورية”.

للإشارة أن التربية المرورية “لن تكون مادة مستقلّة في المنهاج المدرسي”، حيث سيتمّ “تقديم المعارف والمهارات المتعلّقة بها عبر أنشطة بيداغوجية وأنشطة مكمّلة للمدرسة، في حصص المواد الدراسية الأخرى الأدبية والعلمية”.

ووقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في وقت سابق، مرسوما تنفيذيا يتضمن إدراج “التربية المرورية” في الوسط المدرسي، حيث تتشكل المعارف والمهارات المتعلقة بها من عدة محاور.