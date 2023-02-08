هكذا سيتم تمويل طلبة الدكتوراه في مختلف الكليات

ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آليات تمويل طلبة الدكتوراه، لاسميا المؤسسات الجامعية التي تحوي مخابر للعلوم الاجتماعية والإنسانية فقط، والجامعات المشتركة بين العلوم الإنسانية والتقنية والطبية.

وأوضحت الوزارة في قرار بعثت به إلى مديري المؤسسات الجامعية، موضوعه “ميزانية تسيير البحث العلمي المتعلق بتمويل طلبة الدكتوراه” في 30 جانفي الماضي، أنه سيتم تمويل طلبة الدكتوراه المنتمين للمؤسسات التي أرسلت احتياجاتها في الوقت المحدد وهو الفاتح نوفمبر 2022. وحسب القرار، سيتم تمويل طلبة الدكتوراه المنتمين إلى المؤسسات الجامعية التي تحتوي على مخابر العلوم الاجتماعية والإنسانية بنسبة 50 بالمائة، فيما سيتم تمويل الطلبة المنتمين إلى المؤسسات التي تحتوي على مخابر العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذا العلوم التقنية والطبية بنسبة 70 بالمائة.

وشددت الوزارة في هذه النقطة، أنه على مصالح المؤسسة القيام بتوزيع الاعتمادات وفقا للتخصص 50 بالمائة علوم اجتماعية وانسانية، والمبلغ المتبقي لطلبة العلوم التقنية والطبية.

أما المؤسسات الجامعية التي بها مخابر للعلوم والتكنولوجيا والعلوم الطبية فسيتم تمويل طلبة الدكتوراه بنسبة 100 بالمائة.